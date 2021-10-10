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В Україну прибув військовий вантаж з США: що привезли (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 жовтня, 17:20
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Надходження військових вантажів планується в кілька етапів, перший здійснений вже сьогодні
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США передали Україні в рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму в 60 мільйонів доларів – літак вже приземлився на нашій землі.

Про це повідомили в Міноборони.

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Надходження військових вантажів планується в кілька етапів, перший здійснений вже сьогодні.

"В Україну надходить додаткова військово-технічна допомога для ЗСУ на загальну суму понад 60 млн дол. Уже починає надходити зараз у вигляді медичного майна, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження", – розповів представник командування медичних сил ЗСУ Олександр Матійчук.

Також чекає суттєва допомога українським військовим медикам.

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"Протягом двох тижнів надходять планові вантажі – виключно медичне обладнання у вигляді п'яти мобільних госпіталів, обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси та сумки для бойових медиків. Загальна сума планового майна становить близько 20 млн доларів", – додав він.

Військове співробітництво України і США

  • На початку вересня під час візиту президента Володимира Зеленського в США було підписано Рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між Міністерствами оборони України і США.
  • На 2021 рік у оборонному бюджеті США для України виділили 250 млн доларів, а в квітні цього року вже говорилося про 300 млн доларів.
  • А нещодавно стало відомо, що США можуть збільшити розмір військової допомоги Україні до 500 млн.

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10 жовтня 1991. В Центральній виборчій комісії були вручені посвідчення кандидатам на посаду президента України

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