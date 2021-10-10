В Україну прибув військовий вантаж з США: що привезли (відео)

США передали Україні в рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму в 60 мільйонів доларів – літак вже приземлився на нашій землі.
Про це повідомили в Міноборони.
Надходження військових вантажів планується в кілька етапів, перший здійснений вже сьогодні.
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"В Україну надходить додаткова військово-технічна допомога для ЗСУ на загальну суму понад 60 млн дол. Уже починає надходити зараз у вигляді медичного майна, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження", – розповів представник командування медичних сил ЗСУ Олександр Матійчук.
Також чекає суттєва допомога українським військовим медикам.
"Протягом двох тижнів надходять планові вантажі – виключно медичне обладнання у вигляді п'яти мобільних госпіталів, обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси та сумки для бойових медиків. Загальна сума планового майна становить близько 20 млн доларів", – додав він.
Військове співробітництво України і США
- На початку вересня під час візиту президента Володимира Зеленського в США було підписано Рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між Міністерствами оборони України і США.
- На 2021 рік у оборонному бюджеті США для України виділили 250 млн доларів, а в квітні цього року вже говорилося про 300 млн доларів.
- А нещодавно стало відомо, що США можуть збільшити розмір військової допомоги Україні до 500 млн.