Советники глав "нормандской четверки" соберутся в Германии: о чем будут говорить

Озвучены новые подробности встречи

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В столице Германии Берлине 10 февраля состоится очередной раунд переговоров по Донбассу в "нормандском формате" на уровне советников по внешнеполитическим вопросам Украины, Германии, Франции и России.

Подробности сообщил спикер федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер, которого цитирует "Укринформ".

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"Могу подтвердить встречу политических советников "нормандского формата" 10.02 в Берлине", – сказал Бюхнер.

По его словам, эта встреча является продолжением переговоров 26 января в Париже, которые стали первой встречей за долгое время. Бюхнер отметил, что Украина и Россия продолжают считать Минские соглашения основой для дальнейших переговоров.

"Все участники подтвердили готовность прилагать усилия по уменьшению нынешних разногласий во взглядах для дальнейшего продвижения. Об этом, в частности, речь пойдет во время завтрашних переговоров", – сообщил спикер немецкого правительства.

Как подчеркнул Бюхнер, Германия вместе с Францией вносит особый вклад в достижение деэскалации напряженности и вокруг Украины. Он назвал гуманитарную ситуацию на Донбассе "удручающей" и отметил, что правительство ФРГ приветствует все шаги, которые ведут "в правильном направлении".

Нормандские переговоры продолжаются на уровне советников