Зеленский и Макрон обсудили судьбу "Норманди"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию "нормандского формата".

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержке устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", – сообщил Зеленский в Twitter.