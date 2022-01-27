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Шесть стран, которые поддержат Путина в агрессии против Украины – Daily Express

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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27 января, 13:50
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Хозяин Кремля, похоже, намерен вторгнуться в Украину. Какие страны будут на его стороне, если он развяжет конфликт
Путин хочет уничтожить Украину. Коллаж "Сегодня"
Путин хочет уничтожить Украину. Коллаж "Сегодня"

Тема вторжения России в Украину остается главным фокусом для западных СМИ. Так, например, пресса Британии задается вопросом, кто же может поддержать Путина в его вероятной авантюре.

Репортер британской Daily Express Филиппа Моррисон (Philippa Murrison) считает, что президенту России гарантирована помощь не только некоторых постсоветских республик.

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Подготовка к войне

Россия шокировала Запад, сосредоточив около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной. По мере роста напряженности в регионе становится все более вероятным, что президент России Владимир Путин спровоцирует войну с США и НАТО.

Если Россия нападет на Украину, президент США Джо Байден предупредил, что это будет "крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны". Он добавил, что это "изменит мир". Похоже, НАТО готово прийти на помощь Украине, если она подвергнется нападению со стороны России. На сегодняшний день в Украину прибыло несколько сотен тонн военной помощи из США, а Великобритания поставляет Украине противотанковые ракеты малой дальности для самообороны. Это означает, что если Россия все-таки решит начать вторжение в Украину, то за Кремлем должна стоять надежная группа союзников.

ОДКБ под ружьем

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действует как НАТО. Она состоит из бывших советских республик и фактически является военным пактом. Шесть стран, входящих в ОДКБ (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), скорее всего, придут на помощь Москве. Хотя организация не должна заниматься внутренними конфликтами, некоторые (или все эти – Авт.) союзники, скорее всего, окажут поддержку президенту Путину в случае крупномасштабной войны против Украины.

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Недавно Россия направила войска в Казахстан, чтобы помочь правительству жестоко подавить массовые народные протесты против коррупции и резкого роста цен на топливо. Поэтому представляется очень вероятным, что такие страны, как Казахстан, аналогичным образом окажут военную помощь своему союзнику – России, если их "попросят" сделать это.

Красная Куба

Россия имеет долгую историю дружбы с коммунистическим островом Куба. Президент Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель недавно обсудили "стратегическое партнерство" и обязались "укреплять двусторонние отношения". Это вызвало опасения, что Куба может встать на сторону Москвы в глобальном конфликте, позволив России развернуть войска на своей территории, чтобы угрожать США. Это вероятный сценарий, если напряженность вокруг Украины приведет в итоге к полномасштабному военному конфликту.

Кстати, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже заявил СМИ, что не может "ни подтвердить, ни исключить" возможность отправки на Кубу военных подразделений России, если США и их союзники не прислушаются к требованиям Москвы.

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