Россия давит на Украину, чтобы легитимизировать боевиков "ЛДНР" – Яценюк

По словам Яценюка, Россия сейчас пытается интерпретировать Минские договоренности по-своему

Фото: nfront.org.ua

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк подчеркнул, что не ожидает "никакого прорыва" от переговоров в "нормандском формате".

Более того, эти переговоры – это еще одно отвлечение внимания. Возможно, с российской стороны это точно часть их гибридной войны против Украины", – сказал он в "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Он напомнил, что российскую сторону в этих переговорах представляет заместитель главы администрации Путина Козак, известный тем, что фактически является идеологом приднестровского конфликта.

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"До сегодняшнего дня приднестровский конфликт так и не разрешен. Молдавия не восстановила свою территориальную целостность. То есть мы заранее разговариваем с человеком, который имеет такой же план по Украине, как и по Приднестровью. То есть это идеолог всей войны на территории бывшего Советского Союза против независимых стран".

Арсений Яценюк напомнил, что российский министр МИД Лавров сегодня заявил, что западные партнеры Украины вроде бы вынудят Украину выполнять Минские соглашения: "Это началось еще одно давление на Украину относительно того, чтобы фактически отдать часть украинской территории, которую незаконно захватила Россия – Донецк и Луганск, – под российский протекторат".

Он напомнил, что базовый пункт Минских договоренностей – Россия должна вывести свои войска с территории Украины, а затем Украина возвращается на собственные территории и устанавливает там свой законный правопорядок и наделяет там дополнительными полномочиями те или иные регионы, которые мы и так наделили через децентрализацию. В то же время Россия сейчас пытается интерпретировать "Минск" по-своему: "Они хотят легитимизировать террористов через решении украинской власти о проведении выборов на территории Донецка и Луганска под дулами российских автоматов" .