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"Сорвало крышу!": Гармаш рассказал, как переговорщики "ЛДНР" опозорились в ТКГ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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27 января, 00:54
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Сначала марионеточные представители "ЛНДР" не могли подключиться к онлайн-конференции, а потом выступили с требованиями к Турции…
Сергей Гармаш отметил, что заседание было одним из самых спокойных.
Сергей Гармаш отметил, что заседание было одним из самых спокойных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Параллельно с "нормандской встречей" советников глав государств-участников переговоров состоялось и заседание Трехсторонней контактной группы, на котором представители так называемых "ЛНДР" снова отличились своим поведением.

Об итогах онлайн-встречи рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, отметив, что заседание было одним из самых спокойных на его памяти.

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"Явно рвет крышу"

"Украина по-прежнему не признает ОРДЛО стороной конфликта и субъектом переговоров. Но последним уже явно рвет крышу. Обсуждая Стамбул, как возможную локацию для встреч в офлайне, "министр" "ЛНР" Дейнего потребовал от Турецкой республики "официальных документов с гарантиями безопасности" и, по сути, признания Турцией паспортов "ДНР"-"ЛНР", поскольку не у всех участников их "делегаций" есть украинские или даже российские паспорта", – рассказал он на своей странице в Facebook.

По словам Гармаша, Москва тоже заявила о нежелании встречаться в Стамбуле.

Фото – Украинская правда

Курьезы в ТКГ

Не обошлось и без курьезов. В украинской делегации в ТКГ рассказали, как все более получаса дожидались, пока представитель так называемых "ЛНДР" разберется с функционалом программ для видеоконференции.

"Позабавил уже упомянутый выше представитель России из Луганска Дейнего. Сначала участники ТКГ ждали полчаса, пока он по неизвестной причине не подключался. А потом оказалось, что "министр" просто не смог разобраться с Зумом (Zoom – программа для видеосвязи. – ред.), не знаком с такой "редкой" в наше время программой. Дальше лидер "луганского народа" заявил претензию к отсутствию перевода. Оказалось, он просто не догадался нажать на иконку, включающую синхронного переводчика. Модератору рабгруппы от ОБСЕ пришлось второй раз повторять только что произнесенный доклад", – рассказал Сергей Гармаш.

Напомним, что разговоры о Стамбуле как площадке для переговоров ТКГ по Донбассу вместо Минска небезосновательны. 26 января власти Турции предложили место для встреч на своей территории. Новость уже официально огласили в ОБСЕ. В связи с чем Стамбул действительно может стать новым местом для встреч ТКГ при условии, если все стороны будут согласны.

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Отказаться от Минска впервые предложила украинская сторона весной 2021 года. Причиной стала враждебная риторика Александра Лукашенко и влияние российскиих властей на официальный Минск, как объяснили в Офисе президента Украины.

В то же время президент Турции Таийп Эрдоган еще с конца прошлого года предложил стать посредником в решении конфликта между Украиной и Россией. Однако дальше заявлений дело не продвинулось.

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