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Шість країн, які підтримають Путіна в агресії проти України – Daily Express

Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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27 січня, 13:50
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Хазяїн Кремля, схоже, має намір вторгнутися до України. Які країни будуть на його боці, якщо він розв'яже конфлікт
На Путіна чекає поразка в Україні. Колаж "Сьогодні"
На Путіна чекає поразка в Україні. Колаж "Сьогодні"

Тема вторгнення Росії до України залишається головним фокусом для західних ЗМІ. Так, наприклад, преса Британії ставить питання, хто ж може підтримати Путіна в його ймовірній авантюрі.

Репортер англійської Daily Express Філіпа Моррісон ( Philippa Murrison ) вважає, що президентові Росії гарантовано допомогу не лише деяких пострадянських республік.

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Підготовка до війни

Росія шокувала Захід, зосередивши близько 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною. У міру зростання напруженості в регіоні стає все більш ймовірним, що президент Росії Володимир Путін спровокує війну зі США та НАТО.

Якщо Росія нападе на Україну , президент США Джо Байден попередив, що це буде " найбільше вторгнення з часів Другої світової війни". Він додав, що це "змінить світ". Схоже, НАТО готове прийти на допомогу Україні, якщо вона зазнає нападу з боку Росії. На сьогоднішній день в Україну прибуло кілька сотень тонн військової допомоги США, а Великобританія постачає Україні протитанкові ракети малої дальності для самооборони. Це означає, що якщо Росія все-таки вирішить розпочати вторгнення в Україну, то за Кремлем має стояти надійна група союзників.

ОДКБ під рушницею

Організація Договору про колективну безпеку ( ОДКБ ) діє як НАТО. Вона складається з колишніх радянських республік і є військовим пактом. Шість країн, що входять до ОДКБ (Росія, Вірменія, Білорусь , Казахстан, Киргизстан і Таджикистан), швидше за все, прийдуть на допомогу Москві. Хоча організація не повинна займатися внутрішніми конфліктами, деякі (або всі ці – Авт.) союзники, швидше за все, підтримають президента Путіна у разі великомасштабної війни проти України.

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Нещодавно Росія направила війська до Казахстану, щоб допомогти уряду жорстоко придушити масові народні протести проти корупції та різкого зростання цін на пальне. Тому дуже ймовірним, такі країни, як Казахстан, аналогічним чином нададуть військову допомогу своєму союзнику – Росії, якщо їх " попросять " зробити це.

Червона Куба

Росія має довгу історію дружби із комуністичним островом Куба. Президент Путін і президент Куби Мігель Діас-Канель нещодавно обговорили "стратегічне партнерство" та зобов'язалися "зміцнювати двосторонні відносини". Це викликало побоювання, що Куба може стати на бік Москви у глобальному конфлікті, дозволивши Росії розгорнути війська на своїй території, щоб загрожувати США. Це ймовірний сценарій, якщо напруженість навколо України призведе до повномасштабного військового конфлікту.

До речі, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков уже заявив ЗМІ, що не може "ні підтвердити, ні виключити" можливість відправлення на Кубу військових підрозділів Росії, якщо США та їхні союзники не дослухаються до вимог Москви.

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