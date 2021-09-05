СБУ задержала мужчину, угрожавшего Зеленскому

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Служба безопасности Украины задержала подозреваемого, который ранее в воскресенье, 5 сентября, угрожал по телефону первым лицам государства.
Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает РБК-Украина.
Служба безопасности Украины задержала подозреваемого, который ранее в воскресенье, 5 сентября, угрожал по телефону первым лицам государства.
Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает РБК-Украина.
3 сентября 1991. Первым министром обороны независимой Украины стал Константин Морозов...Погрузиться в тот день