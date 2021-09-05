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СБУ задержала мужчину, угрожавшего Зеленскому

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
5 сентября, 22:27
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Срочная новость / Фото: Сегодня

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого, который ранее в воскресенье, 5 сентября, угрожал по телефону первым лицам государства.

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Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает РБК-Украина.

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