В СБУ сообщили об угрозе убийства Зеленского

Сообщение оказалось ложным – человек позвонил с чужого телефона и сообщил о вооруженной атаке на здание Верховной Рады

В СБУ подтвердили, что поступил сигнал об угрозе жизни Зеленского / Фото: коллаж "Сегодня"

В СБУ позвонил аноним и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

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Об этом "Сегодня" подтвердили в СБУ.

Откуда появилась информация?

Информацию сообщили "Стране" источники в СБУ.

"Звонившего быстро установили. Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины", – говорится в сообщении.

Звонивший представися Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры и рассказала, что одолжила телефон неизвестному.

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Следователи открыли уголовное производство по данному факту.

Что говорят в СБУ?

Нам подтвердили, что такой факт был. В СБУ пообещали в ближайшее время обнародовать у себя на сайте полную версию событий

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