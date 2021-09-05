Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

В СБУ сообщили об угрозе убийства Зеленского

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
5 сентября, 16:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сообщение оказалось ложным – человек позвонил с чужого телефона и сообщил о вооруженной атаке на здание Верховной Рады
В СБУ подтвердили, что поступил сигнал об угрозе жизни Зеленского / Фото: коллаж "Сегодня"
В СБУ подтвердили, что поступил сигнал об угрозе жизни Зеленского / Фото: коллаж "Сегодня"

В СБУ позвонил аноним и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

Реклама

Об этом "Сегодня" подтвердили в СБУ.

Откуда появилась информация?

Информацию сообщили "Стране" источники в СБУ.

"Звонившего быстро установили. Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины",говорится в сообщении.

Звонивший представися Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры и рассказала, что одолжила телефон неизвестному.

Реклама

Следователи открыли уголовное производство по данному факту.

Что говорят в СБУ?

Нам подтвердили, что такой факт был. В СБУ пообещали в ближайшее время обнародовать у себя на сайте полную версию событий

Ранее мы сообщали, что:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять