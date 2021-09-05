В СБУ сообщили об угрозе убийства Зеленского

В СБУ позвонил аноним и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.
Об этом "Сегодня" подтвердили в СБУ.
Откуда появилась информация?
Информацию сообщили "Стране" источники в СБУ.
"Звонившего быстро установили. Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины", – говорится в сообщении.
Звонивший представися Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры и рассказала, что одолжила телефон неизвестному.
Следователи открыли уголовное производство по данному факту.
Что говорят в СБУ?
Нам подтвердили, что такой факт был. В СБУ пообещали в ближайшее время обнародовать у себя на сайте полную версию событий
Ранее мы сообщали, что:
- Национальная полиция Гаити задержала подозреваемых в покушении и убийстве президента страны Жовенеля Моиза.
- мужчина, которого подозревают в покушении на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался в больнице. Сейчас выясняют причину его смерти.