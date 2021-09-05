СБУ затримала чоловіка, який погрожував Зеленському

Служба безпеки України затримала підозрюваного, який раніше в неділю, 5 вересня, погрожував по телефону першим особам держави, а саме: заявив про заплановане вбивство президента Володимира Зеленського і збройну атаку на будівлю Верховної Ради.
Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, передає РБК-Україна.
"Співробітники Служби безпеки оперативно зреагували і відпрацювали цей дзвінок", – розповів Дехтяренко.
Він зазначив, що саме проводять перевірку та вживають необхідних заходів.
Раніше в СБУ розповіли "Сьогодні", що на гарячу лінію надійшло повідомлення з погрозами проти перших осіб держави, а також ким є підозрюваний.
"Зловмисником виявилася людина без певного місця проживання, з ознаками психічних розладів", – повідомили в СБУ.
Подробиці події
Вдень у неділю в СБУ зателефонував анонім, який представився Георгієвим Володимиром Олександровичем, і повідомив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради.
Коли з СБУ зателефонували на цей номер, трубку взяла жінка, працівниця Києво-Печерської лаври, і розповіла, що позичила телефон невідомому.
Слідчі порушили кримінальне провадження за цим фактом.
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