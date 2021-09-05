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В СБУ повідомили про загрозу вбивства Зеленського (оновлено)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
5 вересня, 16:57
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Повідомлення виявилося неправдивим – людина зателефонувала із чужого телефона і повідомила про збройну атаку на будівлю Верховної Ради
В СБУ підтвердили, що надійшов сигнал про загрозу життю Зеленського / Фото: колаж "Сьогодні"
В СБУ підтвердили, що надійшов сигнал про загрозу життю Зеленського / Фото: колаж "Сьогодні"

В СБУ зателефонував анонім і повідомив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради.

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Про це "Сьогодні" підтвердили в СБУ.

Звідки з'явилася інформація?

Інформацію повідомили виданню "Страна" джерела в СБУ.

"Того, хто телефонував, швидко визначили. Ним виявилася людина з розхитаною психікою, жебрак. Він телефонував із чужого телефона, який на дві хвилини позичив у жінки", йдеться в повідомленні.

Людина представилася Георгієвим Володимиром Олександровичем. Коли йому зателефонували з СБУ, трубку взяла жінка, працівниця Києво-Печерської лаври, і розповіла, що позичила телефон.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

Що кажуть в СБУ?

Нам підтвердили, що такий факт був. В СБУ пообіцяли найближчим часом оприлюднити у себе на сайті повну версію подій.

Пізніше, у відомстві повідомили "Сьогодні", що на гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави.

"Співробітники Служби оперативно зреагували та відпрацювали даний дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів. Наразі триває перевірка і вживаються необхідні заходи", – повідомили у СБУ.

Раніше ми повідомляли, що:

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