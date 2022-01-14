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С РФ нужно разговаривать жестко: подробности переговоров Зеленского с Джонсоном

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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14 января, 09:34
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Глава государства и британский премьер обсудили то, что сейчас вызывает наибольшую тревогу
Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили Россию. Фото: коллаж "Сегодня"
Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили Россию. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после сентябрьских переговоров снова созвонились. Они обсудили переговоры по Донбассу, агрессию России и наказание Москвы в случае нападения на Украину.

Об этом сообщает ОПУ.

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Зеленский в первую очередь акцентировал внимание на ситуации вокруг границ Украины, где Россия скопила большое количество войск. Он заверил британского премьера, что Киев предпринимает шаги в пределах имеющихся переговорных форматов для деэскалации.

Также президент Украины рассказал Джонсону, что Киев принимает все возможные меры для активизации переговорного процесса в рамках "нормандского формата", в частности об освобождении пленных. Он поблагодарил собеседника за поддержку Великобританией Украины.

"Ваша позиция четкая, понятная и неизменная. И это именно та позиция, которую ожидает украинский народ от наших партнеров", – сказал Зеленский.

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Помощь Украине в противостоянии РФ

Зеленский подчеркнул важность помощи, которую Великобритания оказывает нашей стране. Кроме того, он отметил роль друзей и партнеров Украины в вопросе урегулирования ситуации и недопущения эскалации российской агрессии. Президент указал на важный момент – никаких решений по Украине без Украины.

Глава государства отметил в разговоре с Джонсоном, что позиция западных стран в диалоге с Россией должна оставаться жесткой и решительной. По его словам, нужно быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля.

Зеленский и Джонсон согласились, что российский газопровод "Северный поток – 2" используется как энергетическое оружие.

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Как дела в Великобритании

  • 13 декабря Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул приверженность Соединенного Королевства территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия (со стороны России) будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.
  • Спустя пару дней Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет катастрофой для мира. Он заверил, что действия Москвы повлекут за собой жесточайшие экономические санкции.
  • А на днях правительство Британии попало в скандал из-за пикника, который был организован Джонсоном еще ранее, когда в стране действовал очень жесткий локдаун. Из-за этого инцидента, который всплыл только сейчас, он может даже лишиться должности.

Читайте также в нашей статье, чего ждать Украине от дружбы с Британией в 2022 году.

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