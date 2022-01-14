З РФ треба розмовляти жорстко: подробиці переговорів Зеленського з Джонсоном

Глава держави та британський прем'єр обговорили те, що зараз викликає найбільшу тривогу

Борис Джонсон та Володимир Зеленський обговорили Росію. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після вересневих переговорів знову зідзвонилися. Вони обговорили переговори щодо Донбасу, агресію Росії та покарання Москви у разі нападу на Україну.

Про це повідомляє ОПУ.

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Зеленський насамперед наголосив на ситуації навколо кордонів України, де Росія накопичила велику кількість військ. Він запевнив британського прем'єра, що Київ робить кроки в межах переговорних форматів для деескалації.

Також президент України розповів Джонсону, що Київ вживає всіх можливих заходів для активізації переговорного процесу в рамках "нормандського формату", зокрема про звільнення полонених. Він подякував співрозмовнику за підтримку Великою Британією України.

"Ваша позиція чітка, зрозуміла й незмінна. І це саме та позиція, на яку очікує український народ від наших партнерів", – сказав Зеленський.

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Допомога Україні у протистоянні РФ

Зеленський наголосив на важливості допомоги, яку Велика Британія надає нашій країні. Крім того, він відзначив роль друзів та партнерів України у питанні врегулювання ситуації та недопущення ескалації російської агресії. Президент вказав на важливий момент – жодних рішень щодо України без України.

Глава держави зазначив у розмові з Джонсоном, що позиція західних країн у діалозі з Росією має залишатися жорсткою та рішучою. За його словами, потрібно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресивним намірам Кремля.

Зеленський та Джонсон погодилися, що російський газопровід "Північний потік – 2" використовується як енергетична зброя.

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Як справи у Великій Британії

13 грудня Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Він наголосив на прихильності Сполученого Королівства територіальній цілісності та суверенітету України та попередив, що будь-які дестабілізуючі дії (з боку Росії) будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.

Через кілька днів Джонсон заявив, що вторгнення РФ до України стане катастрофою для світу. Він запевнив, що дії Москви спричинять найжорстокіші економічні санкції.

А днями уряд Британії потрапив у скандал через пікнік, який був організований Джонсоном ще раніше, коли у країні діяв дуже жорсткий локдаун. Через цей інцидент, який сплив лише зараз, він може навіть позбутися посади.

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