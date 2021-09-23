Зеленский встретился с Джонсоном – обсудили 5 важных вопросов

Глава государства анонсировал поезду в Шотландию и пригласил британского премьера в Киев

Зеленский и Джонсон встретились в США / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с которым обсудил и будущее украинского флота, и войну с Россией, и даже российский газопровод.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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Первым делом они оценили первые результаты Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.

"За неполный год действия Соглашения уже есть конкретные результаты украинского-британского взаимодействия во многих сферах", – сказал Зеленский и отметил рост двустороннего товарооборота в первом полугодии этого года более чем на 70%.

Президент и премьер обменялись мнениями относительно ситуации на Донбассе, а также в Черном и Азовском морях. Зеленский поблагодарил Джонсона, что Великобритания продолжает поддерживать суверенитет Украины и свободу судоходства в Черноморско-Азовском регионе.

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Особое внимание собеседники уделили взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота. Напомним, что год назад Украина и Великобритания подписали меморандум на 1,6 млрд долларов для развития украинских Военно-морских сил.

Зеленский и Джонсон в хорошем настроении. Фото: president.gov.ua

Также Зеленский выразил благодарность британцам за помощь в создании "Крымской платформы" и за пристальное внимание к оккупированному полуострову и преступлениям России. Зеленский передал Джонсону список почти 450 украинских политзаключенных, которых удерживают оккупанты.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2". Президент Украины очередной раз напомнил, что этот проект является геополитическим оружием России.

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Зеленский заявил, что намерен принять участие в 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго (Шотландия) 1-2 ноября, а также пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом.

Напомним, в начале октября 2020 года Зеленский впервые был с визитом в Великобритании. Помимо встречи с Джонсоном и подписания важных документов, президент встречался с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон.

А в июне текущего года Зеленский созвонился с Джонсоном и конкретно высказался относительно членства Украины в НАТО.