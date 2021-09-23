Потроллил Россию и пристыдил страны за распределение вакцин – о чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Украины прокомментировал пандемию коронавируса, а также упомянул о преступлениях России, оккупации украинского полуострова и войне на Донбассе

Зеленский выступил на Генассамблее ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи он вспомнил пандемию коронавируса, нападение на авто его помощника Сергея Шефира и преступления Путина.

Сайт "Сегодня" собрал, о чем говорил президент.

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Цена реформ в Украине

Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН рассказал о нападении на своего первого помощника Сергея Шефира, назвав это ценой изменений в государстве и реформ.

"Каждая ночь перед Генассамблеей ООН – бессонная ночь. (…) Три часа ночи – десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", – сказал Зеленский.

Потроллил Россию

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Президент посоветовал "кому-то", намекая на Россию, не покидать зал во время разговоров об агрессии и оккупации, а покинуть территорию Украины.

"Я благодарен всем государствам (…), которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией. Не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", – сказал он.

"Играли в равенство" – Зеленский о вакцинах и ООН

Глава страны сравнил распределение вакцин против коронавируса в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства средством для дискриминации.

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"Мы играли в равенство, мы играли в единство. Где одно дело – делить общие цели, другое – совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса", – уточнил Зеленский.

Заседания ООН нужно перенести к "горячим точкам"

Глава государства предложил проводить заседания ООН вблизи "горячих точек". Тогда, считает президент, ООН сможет воочию увидеть глобальные проблемы, которые существуют в мире.

"Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи "горячих точек". Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них",- заявил Зеленский.

Место зарождения ООН оккупировано постоянным ее членом

Зеленский напомнил, что место, где зарождалась идея ООН – Ялта, – оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН. Однако Крым требует внимания ООН еще и в контексте защиты окружающей среды, поскольку из природы Крыма сделали военную базу – "вместо фауны и флоры там флот и солдаты".

Число жертв на Донбассе растет – время просыпаться

Глава государства отметил, что после его выступления на Генассамблее ООН в 2019 году число жертв войны на Донбассе вновь возросло. Это, по его словам, "цена свободы и цена независимости".

"Пора просыпаться. Честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые раздаются на оккупированном Донбассе", – сказал Зеленский.

Российские выборы на Донбассе – вызов для ООН

Зеленский призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины, а также проведение в ОРДЛО и Крыму выборов в Госдуму РФ.

"Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что не поздно, и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - подчеркнул он.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м