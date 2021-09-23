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Зеленський зустрівся з Джонсоном – обговорили 5 важливих питань

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 вересня, 10:17
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Глава держави анонсував поїздку до Шотландії і запросив британського прем'єра до Києва
Зеленський і Джонсон зустрілися у США
Зеленський і Джонсон зустрілися у США / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з яким обговорив і майбутнє українського флоту, і війну з Росією, і навіть російський газопровід.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Насамперед вони оцінили перші результати Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією.

"За неповний рік дії Угоди вже маємо конкретні результати українсько-британської взаємодії в багатьох сферах", – сказав Зеленський і відзначив зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі цього року більш ніж на 70%.

Президент і прем'єр обмінялися думками щодо ситуації на Донбасі, а також у Чорному і Азовському морях. Зеленський подякував Джонсону, що Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет України і свободу судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні.

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Особливу увагу співрозмовники приділили взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту. Нагадаємо, що рік тому Україна і Велика Британія підписали меморандум на 1,6 млрд доларів для розвитку українських Військово-морських сил.

Зеленський і Джонсон в гарному настрої. Фото: president.gov.ua

Також Зеленський висловив подяку британцям за допомогу в створенні "Кримської платформи" і за пильну увагу до окупованого півострова і злочинів Росії. Зеленський передав Джонсону список майже 450 українських політв'язнів, яких утримують окупанти.

Сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, і виклики для європейського регіону в зв'язку з реалізацією проєкту "Північний потік – 2". Президент України вкотре нагадав, що цей проєкт є геополітичною зброєю Росії.

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Зеленський заявив, що має намір взяти участь у 26-й Конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбудеться в Глазго (Шотландія) 1-2 листопада, а також запросив Бориса Джонсона відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, на початку жовтня 2020 року Зеленський вперше був з візитом у Великій Британії. Крім зустрічі з Джонсоном і підписання важливих документів, президент зустрічався з принцом Вільямом і герцогинею Кейт Міддлтон.

А в червні поточного року Зеленський зідзвонився з Джонсоном і конкретно висловився щодо членства України в НАТО.

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