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Путину нужно не это: признает ли Россия независимость "Л/ДНР"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 января, 08:47
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Разговоры в России о признании так называемых "Л/ДНР" — это часть дипломатической игры, нацеленной на произведение психологического эффекта. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Путин хочет противоположного

По мнению Илларионова, признания так называемых "республик" на востоке Украины никогда не произойдет.

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"Путину совсем не нужны признанными "ДНР" и "ЛНР". Ему они нужны в политико-правовом теле Украины. Он участвует во всей этой кампании только для одного — чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения в части интеграции "ЛНР" и "ДНР". Это совершенно откровенная циничная игра, в которой у каждого есть отведенная ему роль. Эту роль проводит сейчас Володин (глава нижней палаты российского парламента. — Ред.) с Государственной Думой. Они изображают якобы такую угрозу и тем самым пытаются оказать влияние на украинское общественное мнение, что такое может произойти. Этого не произойдет, потому что Путину это не нужно. Он хочет добиться, чтобы Украина, испугавшись угрозы войны, провозглашения независимости "ДНР" и "ЛНР", пошла бы на попятную, на осуществление неприемлемых Минских соглашений", — сказал он.

Будут новые угрозы

Также Иларионов рассказал, как будут в дальнейшем идти переговоры Российской Федерации и Запада по вопросам безопасности.

"Путин будет изображать плохого полицейского, угрожая разными средствами, прежде всего военными. Будет очень много наглых заявлений со стороны различных российских спикеров. Следует также ожидать новых угроз. Со стороны США и западных союзников мы увидим, я надеюсь, продолжение помощи от таких стран, как Великобритания, Канада, страны Балтии, Польша, которые уже оказывают военную помощь, помощь своими советниками, будут оказывать политическую и дипломатическую поддержку. Мы знаем, что Путин хочет установить разделительную линию по линии 1997 года, до начала расширения НАТО. Не думаю, что именно эта линия будет принята. Но то, что об этом начали говорить не только в Москве, а и в Вашингтоне, причем высокопоставленные лица, является не очень хорошим знаком", — сказал он.

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О чем говорят в РФ

В России был зарегистрирован законопроект о признании так называемых Луганской и Донецкой "народных республик". Его инициаторами стали депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что вопрос можно рассматривать на совете Государственной думы после проведения консультаций.

Напомним, мае 2014 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины прошло незаконное "голосование", по результатам которого объявили о независимости территорий от Украины. Суверенитет так называемых "республик" признала только сама частично признанная Южная Осетия.

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