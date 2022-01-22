Признание "Л/ДНР" угрожает самой России – Лев Шлосберг

Инициатива группы депутатов Госдумы от КПРФ с проектом обращения к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" не является простой.
Об этом заявил в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" российский политик Лев Шлосберг.
"Это не просто инициатива КПРФ, это проект обращения Госдумы России к президенту России Путину с просьбой признать самостоятельными и независимыми суверенными государствами и установить с ними соответствующие дипломатические отношения, обеспечить безопасность", – сказал он.
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"Есть политическая комбинация"
"Я считаю, что если российский парламент, не дай Бог, примет это обращение... и оно будет направлено президенту – это позиция нижней палаты парламента и государственная позиция. Мы видим сейчас, что международный диалог не позволяет России вести прямые военные действия против Украины.
Очень важно, чтобы в Украине сейчас не началась предвоенная истерия, потому что в этом состоянии можно ошибочные и губительные политические решения... В таком состоянии ничего хорошего нигде не может быть", – рассказал политик.
По его словам, существует политическая комбинация, которая заключается в том, что Украина сейчас в осаде:
"Есть российские войска на территории России, которые находятся относительно близко к Украине; есть российские войска, только что появившиеся в Беларуси на севере Украины; и есть понимание, что Украина сейчас ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом плане территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР" не контролирует и не может контролировать... и эта территория фактически оккупирована".
Опасное действие для России
Также он отметил, что самая большая угроза Украине заключается в фиксации этого отчуждения территорий.
"Подготовка к политическому признанию государственной независимости "ДНР" и "ЛНР" – это подготовка к их другому государственному статусу, в чем-то похожему на статус Абхазии и Южной Осетии... Для России это очень чрезвычайно опасное действие, потому что оно полностью ликвидирует Минские соглашения... Они перестали для России быть, для Путина лично ограничивающим фактором в действиях", – сказал он.
По его мнению, если бы политически вопрос был решен, никто бы никогда инициативу не отдал КПРФ:
"В РФ такое не допускается – либо это была бы инициатива партии "Единая Россия", либо вообще никто не спрашивал бы мнение парламента... Очевидно, что ситуация раскачивается и ею пытаются манипулировать – и не только внутри России".
Главный лозунг между Россией и Украиной
По словам Шлосберга, лозунг "Нет войне" – это сейчас единственный лозунг, который может объединить на 100% рядовых и жителей Украины, и России:
"Это главный лозунг в отношениях между нашими странами. Нет вопроса отношения с Кремлем, есть вопрос отношений между людьми, обществами...
Воля общества способна заставить политиков подчиниться. Это, может быть, звучит, удивительно для нашей страны, где общество сейчас находится в угнетенном состоянии, но в Украине уже несколько раз подряд воля общества была решающей при политических изменениях".
Напомним, сейчас у границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Также была опубликована карта мест дислокации российских войск.