Визнання "Л/ДНР" загрожує самій Росії – Лев Шлосберг

Політик назвав гасло, яке може об'єднати жителів України та Росії

/ Фото: REUTERS

Ініціатива групи депутатів Держдуми від КПРФ із проєктом звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" непроста.

Про це заявив у програмі "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканал "Україна 24" російський політик Лев Шлосберг.

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" Це не просто ініціатива КПРФ, це проєкт звернення Держдуми Росії до президента Росії Путіна з проханням визнати самостійними та незалежними суверенними державами та встановити з ними відповідні дипломатичні відносини, забезпечити безпеку ", – сказав він.

"Є політична комбінація"

" Я вважаю, що якщо російський парламент, не дай Боже, прийме це звернення... і воно буде направлене президенту – це позиція нижньої палати парламенту та державна позиція. Ми бачимо зараз, що міжнародний діалог не дозволяє Росії вести прямі військові дії проти України.

Дуже важливо, щоб в Україні зараз не розпочалася передвоєнна істерія, бо в цьому стані можна помилкові та згубні політичні рішення... У такому стані нічого доброго ніде не може бути ", – розповів політик.

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За його словами, існує політична комбінація, яка полягає в тому, що Україна зараз в облозі:

"Є російські війська на території Росії, які розміщуються доволі близько до України; є російські війська, які щойно з'явилися в Білорусі на півночі України; і є розуміння, що Україна зараз ні в політичному, ні у військовому, ні в економічному плані територію так званих "ДНР" та "ЛНР" не контролює і не може контролювати... і ця територія фактично окупована".

Небезпечна дія для Росії

Також він зазначив, що найбільша загроза Україні полягає у фіксації цього відчуження територій.

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" Підготовка до політичного визнання державної незалежності "ДНР" і "ЛНР" – це підготовка до іншого державного статусу, в чомусь схожому на статус Абхазії та Південної Осетії... Для Росії це надзвичайно небезпечна дія, тому що вона повністю ліквідує Мінські угоди... Вони перестали для Росії бути, для Путіна особисто обмежуючим фактором у діях ", – сказав він.

На його думку, якби політично питання було вирішено, ніхто ніколи б ініціативу не віддав КПРФ:

"У РФ таке не допускається – або це була б ініціатива партії "Єдина Росія", або взагалі ніхто не питав би думки парламенту... Очевидно, що ситуація розгойдується і нею намагаються маніпулювати – і не лише всередині Росії".

Головне гасло між Росією та Україною

За словами Шлосберга, гасло "Ні війні" – це зараз єдине гасло, яке може об'єднати на 100% пересічних і жителів України, і Росії:

"Це головне гасло у відносинах між нашими країнами. Нема питання відносин з Кремлем, є питання стосунків між людьми, суспільствами...

Воля суспільства здатна змусити політиків підкоритись. Це, можливо, звучить, дивно для нашої країни, де суспільство зараз перебуває у пригніченому стані, але в Україні вже кілька разів поспіль воля суспільства була вирішальною при політичних змінах".

Нагадаємо, зараз біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Також була опублікована карта місць дислокації російських військ.

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