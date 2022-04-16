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Потерял зрение и облезла кожа: Джемилев рассказал подробности отравления Абрамовича

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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16 апреля, 18:35
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Абрамович и Умеров почувствовали себя плохо когда зашли в киевский офис Джемилева
Джемилев рассказал о визите Абрамовича в Киев
Джемилев рассказал о визите Абрамовича в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский олигарх Роман Абрамович и Рустем Умеров были отравлены в Киеве неизвестным химическим веществом. Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Джемилев рассказал подробности этого инцидента. По его словам, о приезде Абрамовича и Умерова никто не знал.

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"3 марта он вместе с Рустемом Умеровым народным депутатом и членом международной переговорной группы, и со своим помощником Денисом приехали в Киев. И зашли в мой офис в Киеве. И сразу почувствовали себя плохо: слезы, ломота, боль в голове. Поняли: что-то тут не то, быстро выехали в Анкару. Там сказали, что это действительно химическое отравление, а именно какое вещество, пока еще выясняют. О том, что Абрамович собирался приехать сюда, практически никто не знал. Все было в секрете", – рассказал Джемилев.

Отравление Абрамовича в Киеве

  • Российский олигарх Роман Абрамович стал посредником в организации переговоров Украины и России. Цель переговоров – заключить мирный договор и определиться с гарантиями безопасности.
  • 28 марта, накануне переговоров, журналисты-расследователи из Bellingcat сообщили, что у Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации имеются признаки поражения боевым отравляющим веществом.
  • Самолет Абрамовича Hawker 800XP летал между Стамбулом, Киевом и Москвой. В трех столицах Абрамович встречался с президентом Турции Эрдоганом, нашим Владимиром Зеленским и, наконец, Владимиром Путиным (23 марта). Абрамович передал Путину записку, составленную Владимиром Зеленским. В ней были указаны условия украинской стороны.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что российский олигарх играет ключевую роль в переговорах.

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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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