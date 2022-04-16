Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Втратив зір і облізла шкіра: Джемілєв розповів про подробиці отруєння Абрамовича

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 18:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Абрамович і Умеров відчули себе погано, коли зайшли в київський офіс Джемілєва
Джемільов розповів про візит Абрамовича до Києва
Джемільов розповів про візит Абрамовича до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Російського олігарха Романа Абрамовича і Рустема Умерова отруїли в Києві невідомою хімічною речовиною. Про це в інтерв'ю Крим.Реалії " розповів народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Джемілєв розповів про подробиці цього інциденту. За його словами, про приїзд Абрамовича та Умерова ніхто не знав.

Реклама

"3 березня він разом із Рустемом Умеровим народним депутатом та членом міжнародної переговорної групи, і зі своїм помічником Денисом приїхали до Києва. І зайшли до мого офісу в Києві. І одразу відчули себе погано: сльози, ломота, біль у голові. Зрозуміли: щось тут не те, швидко виїхали до Анкари. Там сказали, що це справді хімічне отруєння, а саме яка речовина поки що з'ясовують. Про те, що Абрамович збирався приїхати сюди, практично ніхто не знав. Все було в секреті", – розповів Джемілєв.

Отруєння Абрамовича у Києві

  • Російський олігарх Роман Абрамович став посередником в організації переговорів України та Росії. Мета переговорів – укласти мирний договір та визначитись із гарантіями безпеки.
  • 28 березня, напередодні переговорів, журналісти-розслідувачі з Bellingcat повідомили, що Роман Абрамович має двох членів української делегації. є ознаки ураження бойовою отруйною речовиною.
  • Літак Абрамовича Hawker 800XP літав між Стамбулом, Києвом та Москвою. У трьох столицях Абрамович зустрічався із президентом Туреччини Ердоганом, нашим Володимиром Зеленським та, нарешті, Володимиром Путіним (23 березня). Абрамович передав Путіну записку, складену Володимиром Зеленським. У ній було зазначено умови української сторони.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що російський олігарх відіграє ключову роль у переговорах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Битви невидимого фронту. Як ФСБ вербує агентів в Україні та Євросоюзі Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.8

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти