Покушение на Шефира – это звонок для президента – Гордон

Покушаясь на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, заказчики намеревались "передать сообщение" Владимиру Зеленскому.
Такое мнение высказал телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Я считаю, что это настоящее покушение. Я считаю, что, учитывая бесконфликтность, интеллигентность Сергея Шефира – наверняка это звонок для президента. Но важно понять, кто звонит. Я еще раз хочу сказать – дайте фамилии. Положите фамилии, чтобы у общества не было никаких сомнений – заказчики, исполнители, сообщники", – заявил журналист.
Что известно по делу
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.