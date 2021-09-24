Покушение на Шефира – это звонок для президента – Гордон

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" журналист потребовал дать обществу фамилию заказчика

Дмитрий Гордон считает, что покушение было "звоночком" для президента / Коллаж "Сегодня"

Покушаясь на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, заказчики намеревались "передать сообщение" Владимиру Зеленскому.

Такое мнение высказал телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Я считаю, что это настоящее покушение. Я считаю, что, учитывая бесконфликтность, интеллигентность Сергея Шефира – наверняка это звонок для президента. Но важно понять, кто звонит. Я еще раз хочу сказать – дайте фамилии. Положите фамилии, чтобы у общества не было никаких сомнений – заказчики, исполнители, сообщники", – заявил журналист.

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