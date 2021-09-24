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Замах на Шефіра – це дзвінок для президента – Гордон

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 вересня, 22:59
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В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" журналіст зажадав дати суспільству прізвище замовника
Дмитро Гордон вважає, що замах був "дзвіночком" для президента / Колаж "Сьогодні"
Дмитро Гордон вважає, що замах був "дзвіночком" для президента / Колаж "Сьогодні"

Зазіхаючи на першого помічника президента України Сергія Шефіра, замовники мали намір "передати повідомлення" Володимиру Зеленському.

Таку думку висловив телеведучий і журналіст Дмитро Гордон в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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"Я вважаю, що це справжній замах. Я вважаю, що, з огляду на безконфліктність, інтелігентність Сергія Шефіра – напевно це дзвінок для президента. Але важливо зрозуміти, хто дзвонить. Я ще раз хочу сказати – дайте прізвища. Покладіть прізвища, щоб у суспільства не було ніяких сумнівів – замовники, виконавці, спільники", – заявив журналіст.

Що відомо по справі

  • Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
  • Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
  • Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.

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