Замах на Шефіра – це дзвінок для президента – Гордон

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" журналіст зажадав дати суспільству прізвище замовника

Дмитро Гордон вважає, що замах був "дзвіночком" для президента / Колаж "Сьогодні"

Зазіхаючи на першого помічника президента України Сергія Шефіра, замовники мали намір "передати повідомлення" Володимиру Зеленському.

Таку думку висловив телеведучий і журналіст Дмитро Гордон в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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"Я вважаю, що це справжній замах. Я вважаю, що, з огляду на безконфліктність, інтелігентність Сергія Шефіра – напевно це дзвінок для президента. Але важливо зрозуміти, хто дзвонить. Я ще раз хочу сказати – дайте прізвища. Покладіть прізвища, щоб у суспільства не було ніяких сумнівів – замовники, виконавці, спільники", – заявив журналіст.

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