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Поджигателей было двое? Новые детали нападения на дом Жовквы

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 октября, 13:32
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Заказ на поджог дома принял 20-летний парень, но он решил найти себе сообщника
Дом Жовквы атаковал не один человек. Коллаж "Сегодня"
Дом Жовквы атаковал не один человек. Коллаж "Сегодня"

Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум мужчинам, которые пытались поджечь дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы и раскрыла новые подробности этого преступления.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

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Следствие установило, что 20-летний житель столицы получил в Telegram заказ на поджог указанного дома, за что ему пообещали 7000 долларов. Однако он решил действовать не сам и предложил 25-летнему жителю Черкасской области за часть вознаграждения помочь ему.

"Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы. Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой – поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома", – рассказали в прокуратуре.

Но пока один из них пытался поджечь вторую бутылку, его заметили посторонние люди, и он бросился бежать, но был задержан по "горячим следам". Позже попался и второй.

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Им обоим сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч.2 ст.194, ч.2 ст.296 УК Украины).

Как уже писали, у Зеленского назвали "жалкой" попытку нападения на Жовкву. Теперь на Банковой ждут разоблачения тех, кто за этим стоит.

Новый сигнал ОПУ?

  • 22 сентября вблизи с. Лесники (Киевская область) было совершено нападение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения.

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