Паліїв було двоє? Нові деталі нападу на будинок Жовкви

Замовлення на підпал будинку прийняв 20-річний хлопець, але він вирішив знайти собі спільника

Будинок Жовкви атакував не одна людина. Колаж "Сьогодні"

Прокуратура Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які намагалися підпалити будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви і розкрила нові подробиці цього злочину.

Про це пише пресслужба відомства.

Реклама

Слідство встановило, що 20-річний житель столиці отримав в Telegram замовлення на підпал зазначеного будинку, за що йому пообіцяли 7000 доларів. Однак він вирішив діяти не сам і запропонував 25-річному жителю Черкаської області за частину винагороди допомогти йому.

"Придбавши необхідні для підпалу засоби, а саме легкозаймисті суміші (бензин та керосин), ємкості та клейкі стрічки, зловмисники приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого – поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, інший – підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію будинку", – розповіли в прокуратурі.

Але поки один з них намагався підпалити другу пляшку, його помітили сторонні люди, і він кинувся бігти, але був затриманий по "гарячих слідах". Пізніше попався і другий.

Реклама

Їм обом повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу і в скоєнні хуліганства (ч.2 ст.194, ч.2 ст.296 КК України).

Як вже писали, у Зеленського назвали "жалюгідною" спробу нападу на Жовкву. Тепер на Банковій чекають викриття тих, хто за цим стоїть.

Новий сигнал ОПУ?