Никакого шантажа России! Рада приняла обращение к Западу

Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла проект постановления об обращении к Западу относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Речь идет о проекте постановления об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.

Верховная Рада Украины призывает:

осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;

решительно осудить позицию Российской Федерации, направленную на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;

применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния;

не допустить со стороны Российской Федерации продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения Организации Североатлантического договора и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности;

способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО;

поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО;

использовать все возможные международные политико-дипломатические механизмы в отношении Российской Федерации с целью прекращения расширения агрессивных действий и наращивания присутствия российских военных сил на границе с Украиной;

усилить санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах его международно признанных государственных границ.

(Новость дополняется)