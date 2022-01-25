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Жодного шантажу Росії! Рада ухвалила звернення до Заходу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 11:55
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Депутати просять посилити санкційний тиск на РФ
Верховна Рада України Фото: колаж "Сьогодні"
Верховна Рада України Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила проєкт ухвали про звернення до Заходу про неприйнятність військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації, яку вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Йдеться про проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Верховна Рада України закликає:

  • засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права;
  • рішуче засудити позицію Російської Федерації, спрямовану на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
  • застосувати всі можливі дипломатичні засоби для сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Російської Федерації від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу;
  • не допустити з боку Російської Федерації продовження шантажу та загроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення Організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, а також перегляду основних принципів європейської безпеки;
  • сприяти зміцненню обороноздатності України, розвитку її Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО;
  • підтримати прагнення України до визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО;
  • використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні механізми щодо Російської Федерації з метою припинення розширення агресивних дій та нарощування присутності російських військових сил на кордоні з Україною;
  • посилити санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення ним збройної агресії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах його міжнародно визнаних державних кордонів.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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