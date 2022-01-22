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На мосту через Днепр Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 января, 17:56
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Президент заявил, что взгляды украинцев могут быть разными, но не во вред Украине
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецке и Крыму Украина обязательно провозгласит новый Акт объединения и будет отмечать это ежегодно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия вантового моста через Днепр в Запорожье в День Соборности, сообщает Укринформ.

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Также он обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины:

"Дорогие украинцы! Дорогие крымчане и украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины! Более ста лет назад был провозглашен Акт объединения, воссоединились веками оторванные друг от друга части единой Украины".

По словам президента, сегодня Донбасс и Крым оторваны от Украины достаточно долго – восемь лет:

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"Но для нас это время – словно столетие. И я знаю, что мы точно будем вместе, уверен, не через века, а как можно скорее. В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно".

Также президент заявил, что взгляды, отличия, видения украинцев могут быть разными, но никогда не должны стать выше, чем Украина.

"Да, объединиться по-настоящему непросто. Только сильный народ может стать единым. Только единый народ может создать сильную страну, которая строит больницы и стадионы, самолеты и корабли, отправляет спутники в космос и строит знаковые объекты", – сказал Владимир Зеленский.

Комментируя открытие моста, президент, среди прочего, заявил, что украинцы объединяют Украину не только словами:

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"Сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине. Его начали еще в 2004 году. Дети, рожденные тогда, уже совершеннолетние. В наследство его передавали своим преемникам четыре президента Украины. Но это уже история. Теперь этот мост будет монументом единства. Дорогой украинский народ, с Днем Соборности!".

Что такое День Соборности Украины

День соборности Украины – это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно, 22 января.

Именно в этот в день произошло провозглашение в 1919 году Акта Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Напомним, в Киеве на мосту Патона активисты развернули 30-метровый флаг Украины. Мероприятие прошло в честь Дня Соборности. Участники выстроились в "живую цепь", чтобы соединить две колонны людей – с левого и правого берега столицы.

Подобная акция традиционно пройдет не только в Киеве, а и во всех многих городах страны, а также за рубежом.

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22 января 1918. Михаил Грушевский. Председатель Центральной Рады провозгласил Украину независимой, обнародовав в Киеве IV Универсал. Год спустя в этот же день УНР и ЗУНР объединились в соборную державу…
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