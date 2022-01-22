На мосту через Дніпро Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Президент заявив, що погляди українців можуть бути різними, але не на шкоду Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецьку та Криму Україна обов'язково проголосить новий Акт об'єднання і відзначатиме це щорічно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на церемонії відкриття вантового мосту через Дніпро у Запоріжжі у День Соборності, повідомляє Укрінформ.

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Також він звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій України:

"Дорогі українці! Дорогі кримчани та українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Луганщини! Понад сто років тому було проголошено Акт об'єднання, возз'єдналися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України".

За словами президента, сьогодні Донбас та Крим відірвані від України досить довго – вісім років:

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"Але для нас цей час – немов сторіччя. І я знаю, що ми точно будемо разом, упевнений, не через століття, а якнайшвидше. У Донецьку, в Криму ми з вами обов'язково проголосимо новий Акт об'єднання і відзначатимемо це щорічно".

Також президент заявив, що погляди, відмінності, бачення українців можуть бути різними, але ніколи не мають стати вищими, ніж Україна.

"Так, об'єднатися по-справжньому непросто. Тільки сильний народ може стати єдиним. Тільки єдиний народ може створити сильну країну, яка будує лікарні та стадіони, літаки та кораблі, відправляє супутники до космосу та будує знакові об'єкти", – сказав Володимир Зеленський.

Коментуючи відкриття мосту, президент серед іншого заявив, що українці об'єднують Україну не лише словами:

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"Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в Україні. Його розпочали ще 2004 року. Діти, народжені тоді, вже повнолітні. У спадок його передавали своїм наступникам чотири президенти України. Але це вже історія. Тепер цей міст буде монументом єдності. Дорогий український народе , з Днем Соборності!".

Що таке День Соборності України

День соборності України – це державне свято України, що відзначається щорічно, 22 січня.

Саме цього дня відбулося проголошення у 1919 році Акту Возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.

Нагадаємо, у Києві на мосту Патона активісти розгорнули 30-метровий прапор України. Захід відбувся на честь Дня Соборності. Учасники вишикувалися в "живий ланцюг", щоб з'єднати дві колони людей – з лівого та правого берега столиці.

Подібна акція традиційно відбудеться не лише у Києві, а й у багатьох містах країни, а також за кордоном.

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