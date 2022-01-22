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Україна вистоє: на форумі у Києві Яценюк закликав українців до єдності

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 13:28
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Арсеній Яценюк заявив, що українці мають знайти сили, щоб зберегти свої землі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Україні необхідно продемонструвати єдність та мудрість.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".

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Круглий стіл відбувся сьогодні, 22 січня, на День Соборності України.

"Закликаю українського президента та владу усвідомити, що лише в єдності наша сила, тільки в єдності справді сильний український дух", – сказав він.

"Ми всі єдині"

Серед іншого Арсеній Яценюк зазначив, що хоч на круглому столі присутні представники різних політичних сил та громадських рухів, "ми всі єдині".

"Ми всі єдині в тому, що усвідомлюємо: найвища цінність – це наша держава", – сказав він.

За його словами, понад 100 років тому українці знайшли в собі сили зібрати українські землі, а зараз в Україні мають знайти сили, щоб їх зберегти, а також "повернути те, що вкрав у нас Володимир Путін".

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"На наш із вами історичний вік припали найбільші виклики для України. З одного боку, це високий виклик, а з іншого – висока відповідальність. І це великий шанс для кожного з нас, щоб проявити себе", – зазначив він.

Випробування для України

Арсеній Яценюк також заявив, що з боку Росії готується масштабний наступ України.

"Наскільки ми об'єднані всередині, наскільки українська нація сильна та згуртована, – настільки й у Путіна буде більше страху перед Україною", – сказав голова Київського безпекового форуму.

За його словами, запорукою безпеки України є українська армія, а Україна пройде усі випробування:

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"Ми обов'язково переможемо. Україна вистояла та вистоє. І Україна переможе... Переконаний, що і за 100 років наші нащадки відзначатимуть День Соборності з повернутими землями Криму, Донецька та Луганська", – сказав Арсеній Яценюк.

Що таке День Соборності України

День соборності України – це державне свято України, що відзначається щорічно 22 січня.

Саме цього дня відбулося проголошення 1919 року Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.

Нагадаємо, Київський форум з безпеки був заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Форум – це щорічний захід, де проводяться дискусії щодо актуальних питань національної безпеки України, безпеки в Європі, світі тощо.

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22 січня 1918. Михайло Грушевський. Голова Центральної Ради проголосив Україну незалежною, коли оприлюднив в Києві IV Універсал. Рік по тому цього ж дня УНР та ЗУНР об'єдналися в соборну державу…
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