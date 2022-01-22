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Украина выстоит: на форуме в Киеве Яценюк призвал украинцев к единству

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 января, 13:28
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Арсений Яценюк заявил, что украинцы должны найти силы, чтобы сохранить свои земли
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Украине необходимо продемонстрировать единство и мудрость.

Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".

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Круглый стол состоялся сегодня, 22 января, в День Соборности Украины.

"Призываю украинского президента и власть осознать, что только в единстве наша сила, только в единстве действительно сильный украинский дух", – сказал он.

"Мы все едины"

Среди прочего, Арсений Яценюк отметил, что хотя на круглом столе присутствуют представители разных политических сил и общественных движений, "мы все едины".

"Мы все едины в том, что осознаем: самая высокая ценность – это наше государство", – сказал он.

По его словам, более 100 лет назад украинцы нашли в себе силы собрать украинские земли, а сейчас в Украине должны найти силы, чтобы их сохранить, а также "вернуть то, что украл у нас Владимир Путин".

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"На наш с вами исторический возраст пришлись самые большие вызовы для Украины. С одной стороны это высокий вызов, а с другой – высокая ответственность. И это большой шанс для каждого из нас, чтобы проявить себя", – отметил он.

Испытания для Украины

Арсений Яценюк также заявил, что со стороны России готовится масштабное наступление на Украину.

"Насколько мы объединены внутри, насколько украинская нация сильна и сплочена, – настолько и у Путина будет больше страха перед Украиной", – сказал глава Киевского форума по безопасности.

По его словам, залогом безопасности Украины является украинская армия, а Украина пройдет все испытания:

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"Мы обязательно победим. Украина выстояла и выстоит. И Украина восторжествует... Убежден, что и через 100 лет наши потомки будут отмечать День Соборности с возвращенными землями Крыма, Донецка и Луганска", – сказал Арсений Яценюк.

Что такое День Соборности Украины

День соборности Украины – это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно, 22 января.

Именно в этот в день произошло провозглашение в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Напомним, Киевский форум по безопасности был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум – это ежегодное мероприятие, где проводятся дискуссии по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, безопасности в Европе, мире и т.д.

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