"Мы идем в бой": Тищенко создал свое объединение в Раде

В состав нового объединения уже вошли 25 народных депутатов

Тищенко будет заниматься проблемами Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко, по примеру своего коллеги, внефракционного Дмитрий Разумкова, создал в Раде межфракционное объединение "Київ діє". Об этом он рассказал в кулуарах парламента.

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"Сегодня киевская власть сделала из нашего города не город – герой, не город – пример, а город – самоуправство. И мы хотим изменить эту парадигму, изменить стратегию, ошибочную стратегию. Мы хотим наладить коммуникацию с руководством страны и всеми ветвями власти. Поэтому мы идем в решительное сражение за киевлян, за украинцев", – сказал политик.

По словам Тищенко, в новое МФО уже вошли 25 народных депутатов из разных фракций, их фамилии он не назвал.

"Это объединение не является закрытой конструкцией. Мы ждем присоединения других депутатов для борьбы за Киев", – сказал он.

Что такое МФО

Межфракционное объединение депутатов по интересам. В законе "О регламенте" указано, что все депутаты имеют право создать такое объединение. Статья 60 гласит: члены МФО не получают никаких дополнительных прав и привилегий в стенах парламента. Такой "союз" даже не регистрируется аппаратом Верховной Рады.

Кто может войти в МФО

В МФО могут быть депутаты из разных фракций, которые объединяются на основе каких-либо целей.

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В тоже время, нардепы могут одновременно состоять в разных объединениях, при этом совсем не обязательно выходить из фракции.

Депутаты начали создавать свои объединения

16 ноября в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", руководителем которой стал бывший глава парламента Дмитрий Разумков. Вскоре стало известно, что один депутат решил покинуть созданное МФО.

Арахамия считает, что создание МФО "Разумная политика" – это "повод для пиара" экс-спикера. По его словам, в Верховной Раде существуют 110 таких объединений депутатов, а сам он член шести МФО одновременно. "У нас депутаты могут быть одновременно в 10-20 МФО", – ответил Арахамия на вопрос о возможном наказании "слуг" за то, что они вошли в объединение Дмитрия Разумкова.