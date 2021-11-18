Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ми йдемо в бій": Тищенко створив своє об'єднання у Раді

Наталія Магдик Наталія Магдик
18 листопада, 16:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До складу нового об'єднання вже увійшли 25 народних депутатів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко, за прикладом свого колеги, позафракційного Дмитра Разумкова , створив у Раді міжфракційне об'єднання "Київ діє" Про це він розповів у кулуарах парламенту .

Реклама

"Сьогодні київська влада зробила з нашого міста не місто – герой, не місто – приклад, а місто – самоуправство. І ми хочемо змінити цю парадигму, змінити стратегію, помилкову стратегію. Ми хочемо налагодити комунікацію з керівництвом країни та всіма гілками влади. Тому ми йдемо у рішучу битву за киян, за українців", – сказав політик.

За словами Тищенка, до нового МФО вже увійшли 25 народних депутатів із різних фракцій, їх прізвища він не назвав.

"Це об'єднання не є закритою конструкцією. Ми чекаємо на приєднання інших депутатів для боротьби за Київ", – сказав він.

Що таке МФО

Міжфракційне об'єднання депутатів за інтересами. У законі "Про регламент" зазначено, що це депутати мають право створити таке об'єднання. Стаття 60 свідчить: члени МФО не отримують жодних додаткових прав та привілеїв у стінах парламенту. Така "союз" навіть не реєструється апаратом Верховної Ради.

Хто може увійти до МФО

У МФО можуть бути депутати з різних фракцій, які об'єднуються на основі будь-яких цілей.

Реклама

У той же час, нардепи можуть одночасно перебувати в різних об'єднаннях, при цьому зовсім не обов'язково виходити з фракції.

Депутати почали створювати свої об'єднання

16 листопада у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Незабаром стало відомо, що один депутат вирішив залишити створене МФО .

Арахамія вважає, що створення МФО "Розумна політика" – це "привід для піару" " екс-спікера. За його словами, у Верховній Раді є 110 таких об'єднань депутатів, а сам він член шести МФО одночасно. "У нас депутати можуть бути одночасно о 10-20 МФО", – відповів Арахамія на питання про можливе покарання "слуг" За те, що вони увійшли в об'єднання Дмитра Разумкова.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Буде не просто нова світова війна": що чекає на Росію при зіткненні із Заходом Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Згадати молодість: як народні депутати виглядали у студентські роки Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти