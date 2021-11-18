"Ми йдемо в бій": Тищенко створив своє об'єднання у Раді

До складу нового об'єднання вже увійшли 25 народних депутатів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко, за прикладом свого колеги, позафракційного Дмитра Разумкова , створив у Раді міжфракційне об'єднання "Київ діє" Про це він розповів у кулуарах парламенту .

Реклама

"Сьогодні київська влада зробила з нашого міста не місто – герой, не місто – приклад, а місто – самоуправство. І ми хочемо змінити цю парадигму, змінити стратегію, помилкову стратегію. Ми хочемо налагодити комунікацію з керівництвом країни та всіма гілками влади. Тому ми йдемо у рішучу битву за киян, за українців", – сказав політик.

За словами Тищенка, до нового МФО вже увійшли 25 народних депутатів із різних фракцій, їх прізвища він не назвав.

"Це об'єднання не є закритою конструкцією. Ми чекаємо на приєднання інших депутатів для боротьби за Київ", – сказав він.

Що таке МФО

Міжфракційне об'єднання депутатів за інтересами. У законі "Про регламент" зазначено, що це депутати мають право створити таке об'єднання. Стаття 60 свідчить: члени МФО не отримують жодних додаткових прав та привілеїв у стінах парламенту. Така "союз" навіть не реєструється апаратом Верховної Ради.

Хто може увійти до МФО

У МФО можуть бути депутати з різних фракцій, які об'єднуються на основі будь-яких цілей.

Реклама

У той же час, нардепи можуть одночасно перебувати в різних об'єднаннях, при цьому зовсім не обов'язково виходити з фракції.

Депутати почали створювати свої об'єднання

16 листопада у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Незабаром стало відомо, що один депутат вирішив залишити створене МФО .

Арахамія вважає, що створення МФО "Розумна політика" – це "привід для піару" " екс-спікера. За його словами, у Верховній Раді є 110 таких об'єднань депутатів, а сам він член шести МФО одночасно. "У нас депутати можуть бути одночасно о 10-20 МФО", – відповів Арахамія на питання про можливе покарання "слуг" За те, що вони увійшли в об'єднання Дмитра Разумкова.