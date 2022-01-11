"Мы готовы": Зеленский послал важный сигнал Германии, Франции и РФ

Президент в Киеве встретился с советниками Макрона и Шольца

В кружочке Плетнер (на переднем плане) и Бонн. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский в Киев принял внешнеполитических советников лидеров Франции Эммануэля Бонна и Германии Йенса Плетнера, с которыми обсудил вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и будущую "нормандскую встречу". Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", – сказал президент Украины.

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Стороны обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию войны на Донбассе, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

В свою очередь руководитель ОПУ Андрей Ермак подтвердил немецким и французским партнерам, что Украина настроена только на политико-дипломатические пути урегулирования конфликта. Для этого необходимо добиться от агрессора выполнения решений Парижского саммита лидеров "Нормандской четверки" от 2019 года, в частности, полного прекращения огня, освобождения пленных и открытия всех КПВВ на Донбассе.

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в "нормандском формате" на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита "Нормандской четверки". Проведение очередного саммита в "нормандском формате" дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", – заявил Андрей Ермак.

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Украина передала Бонну и Плетнеру подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

"Нормандские переговоры"

6 января Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер побывали с визитом в Москве, где обсуждали украинский вопрос с представителем Кремля Дмитрием Козаком. А за день до этого Андрей Ермак их перехватил и переговорил с ними по телефону.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года.

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15 декабря 2021 года в Брюсселе состоялась встреча "нормандской тройки" – лидеров Украины, Германии и Франции. Примечательно, что вместо Меркель присутствовал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.