Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки" – названы сроки

Лидеры "Нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в ноябре 2020 года

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: коллаж "Сегодня"

Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"С (немецким – ред.) канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал он.

По словам французского президента, вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Напомним, лидеры "Нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. А до этого главы Франции, Германии, Украины и России встречались в Париже в декабре 2019 года.

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"Нормандская встреча" никак не состоится