Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки" – названы сроки

Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Встречу планируют организовать в течение ближайших недель.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"С (немецким – ред.) канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", – сказал он.
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По словам французского президента, вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.
Напомним, лидеры "Нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. А до этого главы Франции, Германии, Украины и России встречались в Париже в декабре 2019 года.
"Нормандская встреча" никак не состоится
- Франция, Украина и Германия осенью высказывались за проведение "нормандского саммита" до конца этого года, но Россия каждый раз заявляла о неподготовленности встречи, мол, Киев не выполняет предыдущие договоренности. Хотя на самом деле Москва не выполняет даже первых пунктов "Минска".
- Однако 15 декабря в Брюсселе состоялась встреча "нормандской тройки" – лидеров Украины, Германии и Франции. Примечательно, что вместо Меркель присутствовал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.
- Тем временем все чаще стали звучать тезисы о вовлечении США в переговорный процесс. Вот только сами американцы отмечают, что в "нормандский формат" не войдут, но обещают содействовать выполнению Минских договоренностей. В свою очередь президент Владимир Зеленский определил место США на переговорах по Донбассу.