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"Ми готові": Зеленський надіслав важливий сигнал Німеччині, Франції та РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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11 січня, 11:28
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Президент у Києві зустрівся з радниками Макрона та Шольца
У кружечку Плетнер (на передньому плані) та Бонн. Колаж "Сьогодні"
У кружечку Плетнер (на передньому плані) та Бонн. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський у Києві прийняв зовнішньополітичних радників лідерів Франції Еммануеля Бонна та Німеччини Єнса Плетнера, з якими обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та майбутню "нормандську зустріч". Про це повідомляє прессслужба ОПУ.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", – сказав президент України.

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Сторони обговорили подальші кроки щодо мирного врегулювання війни на Донбасі, а також деескалації ситуації на кордонах України.

У свою чергу керівник ОПУ Андрій Єрмак підтвердив німецьким та французьким партнерам, що Україна налаштована лише на політико-дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту. Для цього необхідно домогтися від агресора виконання рішень Паризького саміту лідерів "Нормандської четвірки" від 2019 року, зокрема, повного припинення вогню, звільнення полонених та відкриття всіх КПВВ на Донбасі.

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в "нормандському форматі" на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки". Проведення чергового саміту в "нормандському форматі" дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", – заявив Андрій Єрмак.

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Україна передала Бонну та Плетнеру докладну інформацію про імплементацію сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

"Нормандські переговори"

6 січня Еммануель Бонн та Єнс Плетнер побували з візитом у Москві, де обговорювали українське питання з представником Кремля Дмитром Козаком. А за день до цього Андрій Єрмак їх перехопив та переговорив з ними по телефону.

7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.

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15 грудня 2021 року у Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки" – лідерів України, Німеччини та Франції. Цікаво, що замість Меркель був присутній новий канцлер ФРН Олаф Шольц.

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