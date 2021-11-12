Леросу сообщили о новом подозрении: за что ему светит 3 года тюрьмы

Гео Лерос умышленно не выполнил решение суда

Лерос не выполнил решение суда / Фото: Коллаж: Сегодня

Народному депутату Гео Леросу уведомлено о подозрении за неисполнение решения суда, вступившее в законную силу, ему светит три года тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей. Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что указанное решение суда вступило в законную силу.

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Сообщается, что народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности.

"После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения, государственный исполнитель обратился в Государственное бюро расследований с уведомлением о совершении уголовного правонарушения", – отметили в ГБР.

По результатам проведения следственных следователи получили достаточные доказательства для уведомления о подозрении. Квалифицировано уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

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