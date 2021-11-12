Леросу повідомили про нову підозру: за що йому світить 3 роки в'язниці

Гео Лерос навмисне не виконав рішення суду

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Народному депутату Гео Леросу повідомлено про підозру за невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, йому світить три роки в'язниці. Про це повідомляє прес-служба Державне бюро розслідувань.

"11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та ганьбливою честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж. Одночасно зазначеною постановою суду народний депутат України зобов'язаний спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст", – йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що зазначене рішення суду набуло чинності.

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Повідомляється, що народний депутат України навмисне не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомлений та мав реальні можливості.

"Після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення державний виконавець звернувся до Державного бюро розслідувань з повідомленням про скоєння кримінального правопорушення", – зазначили в ДБР.

За результатами проведення слідчих, слідчі отримали достатні докази для повідомлення про підозру. Кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

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