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Генпрокурор в СИЗО, в прокуратуре обыски – что происходит в Молдове

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 октября, 20:01
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Генеральный прокурор Молдовы заявляет, что его задержание – месть Майи Санду
Генерального прокурора Молдовы отправили в СИЗО, чтобы не мешал с обысками / Коллаж "Сегодня"
Генерального прокурора Молдовы отправили в СИЗО, чтобы не мешал с обысками / Коллаж "Сегодня"

В Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от должности и отправили на 72 часа в СИЗО Кишинева, а в здании генпрокуратуры второй день проводит обыски Служба информации и безопасности. Также отстранены все заместители Стояногло.

Об этом сообщает местное агентство NewsMaker.

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Обвинение

Против генерального прокурора Молдовы заведено уголовное дело по 327-й статье "злоупотребление властью или служебным положением". Следователи рассматривают период с 2010 по 2014 год, когда Александр Стояногло был главой парламентской комиссии по безопасности. В частности, в 2012 году, будучи депутатом парламента, Стояногло внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "ландроматов" (прачечных).

Также его обвиняют в том, что прокуратура незаконно отказалась от обвинений в адрес самого богатого человека Молдовы Вячеслава Платона и выплатила помощь по увольнению экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороаге, хотя тот находился под следствием.

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Сам генпрокурор заявляет, что это – месть президента страны Майи Санду, которая представляет другой политический лагерь. Стояногло был назначен главным прокурором Молдовы в 2019 году, когда еще находился у власти пророссийский президент Игорь Додон.

Молдавская "прачечная"

  • Впервые о "ландромате" стало известно в 2014 году благодаря расследованиям международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, основанного в Боснии и Герцеговине.
  • За четыре года было легализировано 20 млрд долларов – втрое больше годового объемамолдавской экономики.
  • Схема представляет собой фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российскими и молдавскими поручителями, которые якобы "вынуждены" по международным договорам погашать несуществующий заем.
  • Главными участниками махинаций были молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.
  • В схеме вывода денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия.
  • В схеме участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы, ролью которых была легализация отмываемых денег.
  • Очевидной схема стала в 2014 году, когда за ночь из трех молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială исчез $1 млрд – весь пенсионный фонд Молдовы.

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