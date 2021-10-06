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Генпрокурор в СІЗО, в прокуратурі обшуки – що відбувається в Молдові

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 жовтня, 20:01
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Генеральний прокурор Молдови заявляє, що його затримання – помста Майї Санду
Генерального прокурора Молдови відправили в СІЗО, щоб не заважав з обшуками / Колаж "Сьогодні"
Генерального прокурора Молдови відправили в СІЗО, щоб не заважав з обшуками / Колаж "Сьогодні"

У Молдові генерального прокурора Олександра Стояногло відсторонили від посади і відправили на 72 години в СІЗО Кишинева, а в будівлі генпрокуратури другий день проводить обшуки Служба інформації і безпеки. Також відсторонені всі заступники Стояногло.

Про це повідомляє місцеве агентство NewsMaker.

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Звинувачення

Проти генерального прокурора Молдови порушено кримінальну справу за 327-ю статтею "зловживання владою або службовим становищем". Слідчі розглядають період з 2010 по 2014 рік, коли Олександр Стояногло був головою парламентської комісії з безпеки. Зокрема, в 2012 році, будучи депутатом парламенту, Стояногло вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "ландроматів" (пралень).

Також його звинувачують у тому, що прокуратура незаконно відмовилася від звинувачень на адресу олігарха В'ячеслава Платона й виплатила допомогу по звільненню ексглаві прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ Миколі Кітороаге, хоча той перебував під слідством.

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Сам генпрокурор заявляє, що це – помста президента країни Майї Санду, яка представляє інший політичний табір. Стояногло був призначений головним прокурором Молдови у 2019 році, коли ще перебував при владі проросійський президент Ігор Додон.

Молдавська "пральня"

  • Вперше про "ландромат" стало відомо у 2014 році завдяки розслідуванням міжнародного Центру з дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP, заснованого в Боснії і Герцеговині.
  • За чотири роки було легалізовано 20 млрд доларів – втричі більше річного обсягу молдавської економіки.
  • Схема являє собою фіктивні договори позики між зарубіжними компаніями-пустушками, російськими та молдавськими поручителями, які нібито "змушені" за міжнародними договорами погашати неіснуючі позики.
  • Головними учасниками махінацій були молдавський Moldindconbank і латвійський Trasta Komercbanka.
  • У схемі виведення грошових коштів за кордон брали участь 18 російських банків, у 15 з яких в період з 2013 по 2016 рік була відкликана ліцензія.
  • У схемі брали участь 20 суддів і 15 судових інстанцій з Молдови, роллю яких була легалізація грошей.
  • Очевидною схема стала у 2014 році, коли за ніч з трьох молдавських банків, Banca de Economii, Unibank і Banca Socială зник $1 млрд – весь пенсійний фонд Молдови.

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