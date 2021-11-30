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Где и как встретятся Байден и Путин в 2021 году – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 ноября, 19:29
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Москве уже почти удалось уговорить Вашингтон на саммит стран на высшем уровне
Путин ждет, когда Байден с ним свяжется / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин ждет, когда Байден с ним свяжется / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Белом доме готовятся к встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча состоится в этом году.

Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

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Что известно

Как сообщает американское издание, Вашингтон изучает возможность личной встречи президентов США и России в первой половине 2022 года.

Однако пока речь идет лишь о прямых переговорах по средствам видеосвязи – сейчас идет подготовка так называемой виртуальной встречи лидеров двух стран.

"Белый дом рассматривает варианты сдерживания российского вторжения в Украину, в том числе – предоставление дополнительной военной помощи Киеву и потенциальные санкции... Эти обсуждения проводятся на фоне подготовки Байденом и его помощниками к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", – пишет газета.

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В ожидании личных переговоров

  • 26 ноября в ходе общения с журналистам Джо Байден сказал, что он "по всей вероятности" переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности возле границ Украины.
  • Украинская сторона еще раньше заявляла, что нагнетание угрозы нападения на Украину – это военный шантаж и подготовка президента РФ Владимира Путина к встрече с американским лидером Джо Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.
  • Впервые о том, что Москва вынашивает планы по переговорам на высшем уровне с Вашингтоном стало известно в середине ноября. Тогда глава МИД РФ Сергея Лаврова заявил о надеждах, что до конца этого года состоится встреча президентов России и США, на которой, конечно же, будет затронута тема Украины.

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