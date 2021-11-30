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Де і як зустрінуться Байден та Путін у 2021 році – ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 листопада, 19:29
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Москві вже майже вдалося вмовити Вашингтон на саміт країн на найвищому рівні
Путін чекає, коли Байден із ним зв'яжеться / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Путін чекає, коли Байден із ним зв'яжеться / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Білому домі готуються до зустрічі президента США Джо Байдена із російським лідером Володимиром Путіним. Ця зустріч відбудеться цього року.

Про це повідомляє американська газета Washington Post із посиланням на неназвані джерела.

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Що відомо

Як повідомляє американське видання, Вашингтон вивчає можливість особистої зустрічі президентів США та Росії у першій половині 2022 року.

Однак поки що йдеться лише про прямі переговори за допомогою відеозв'язку – зараз триває підготовка так званої віртуальної зустрічі лідерів двох країн.

"Білий дім розглядає варіанти стримування російського вторгнення в Україну, зокрема – надання додаткової військової допомоги Києву та потенційні санкції... Ці обговорення проводяться на тлі підготовки Байденом та його помічниками до віртуальної розмови з Путіним наступного місяця", – пише газета.

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В очікуванні особистих переговорів

  • 26 листопада в ході спілкування з журналістами Джо Байден сказав, що він "імовірно" переговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості біля кордонів України.
  • Українська сторона ще раніше заявляла, що нагнітання загрози нападу на Україну – це військовий шантаж та підготовка президента РФ Володимира Путіна до зустрічі з американським лідером Джо Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.
  • Вперше про те, що Москва виношує плани щодо переговорів на вищому рівні з Вашингтоном, стало відомо в середині листопада. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про сподівання, що до кінця цього року відбудеться зустріч президентів Росії та США, на якій, звичайно ж, буде тема України.

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