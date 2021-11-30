Де і як зустрінуться Байден та Путін у 2021 році – ЗМІ

Москві вже майже вдалося вмовити Вашингтон на саміт країн на найвищому рівні

Путін чекає, коли Байден із ним зв'яжеться / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Білому домі готуються до зустрічі президента США Джо Байдена із російським лідером Володимиром Путіним. Ця зустріч відбудеться цього року.

Про це повідомляє американська газета Washington Post із посиланням на неназвані джерела.

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Що відомо

Як повідомляє американське видання, Вашингтон вивчає можливість особистої зустрічі президентів США та Росії у першій половині 2022 року.

Однак поки що йдеться лише про прямі переговори за допомогою відеозв'язку – зараз триває підготовка так званої віртуальної зустрічі лідерів двох країн.

"Білий дім розглядає варіанти стримування російського вторгнення в Україну, зокрема – надання додаткової військової допомоги Києву та потенційні санкції... Ці обговорення проводяться на тлі підготовки Байденом та його помічниками до віртуальної розмови з Путіним наступного місяця", – пише газета.

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В очікуванні особистих переговорів