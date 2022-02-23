"Время стрелять или разговаривать". Возможны ли переговоры Зеленского и Путина, и кто готов идти на уступки

Россия объявила Украине ультиматум и угрожает нашей стране войной

Зеленский и Путин могут провести переговоры, чтобы избежать войны. Фото: коллаж "Сегодня"

После признания Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" резко обострилась ситуация на Донбассе: увеличилось количество обстрелов позиций ВСУ и нависла угроза полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Насколько вероятны прямые переговоры президентов Украины и России, готов ли Зеленский к переговорам, согласится ли на встречу Путин, и кто из президентов пойдет на уступки? Во всех этих вопросах разбирается портал "Сегодня".

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Признание "ЛДНР" и ультиматум Украине

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также соглашения с "республиками" о дружбе и взаимопомощи, в том числе военной. Президент РФ подчеркнул, что, согласно "конституциям" ЛНР" и "ДНР", границами "республик" являются административные границы Донецкой и Луганской областей, часть которых остаются под контролем Киева.

Таким образом хозяин Кремля дал понять, что военная помощь по "защите территориальной целостности "ЛДНР" может означать, фактически, вторжение в Украину и военный захват всей территории данных областей. Кроме того, в обращении Путина можно было услышать претензии и на "отжим" других украинских городов, в том числе Одессы и Киева.

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Владимир Путин подписал указы о признании независимости "ЛНР" и "ДНР", а также соглашения о дружбе и взаимопомощи / Фото: kremlin.ru

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин желает вернуть в состав РФ все территории Российской империи.

"Той самой Российской империи, которая существовала до Советского Союза, более 100 лет назад", – заявила она.

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Линда Томас-Гринфилд: "Путин желает вернуть в состав РФ все территории Российской империи" / Фото: Facebook

Тем временем, на границе с Украиной сосредоточены около 150 тысяч солдат российской армии и Владимир Путин уклончиво отвечает на вопросы журналистов: "Как далеко готовы зайти российские войска?"

"Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации. Я не сказал, что наши войска пойдут на Донбасс сразу после нашей с вами встречи", – заявил Путин, как бы намекая, что он ждет реакции украинских властей на обострение ситуации.

И тут же президент России ставит Украине ультиматум с рядом требований:

признать итоги "референудума" в Севастополе и Крыму;

Украина не должна вступить в НАТО. Киевские власти должны сами отказаться от вступления;

решить проблему Донбасса путем переговоров с террористами;

провести демилитаризацию Украины.

Путин: "Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации" / Фото: РИА Новости

Как отреагировали в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгальответил отказом на требования Путина.

"Для независимой, суверенной Украины – это невозможно", – сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что озвученные президентом РФ требования относительно невступления в НАТО и признания Крыма российским не совпадают с решениями, которые принял украинский народ.

Денис Шмыгаль: "Озвученные президентом РФ требования не совпадают с решениями, которые принял украинский народ" / Фото: Фокус

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описал возможные сценарии дальнейших действий в конфликте с Россией. По его словам, у Киева есть два плана.

"План А" – использование "всех дипломатических методов для сдерживания России и предотвращения дальнейшей эскалации". Если этот сценарий не сработает, Украина задействует "план Б" – "борьбу за каждый дюйм своей земли, каждый город и каждую деревню". "Борьбу до нашей победы, конечно", – заявил Кулеба после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла вчера, 22 февраля.

Дмитрий Кулеба: "У нас есть план "А" и план "Б" в дальнейших действиях в конфликте с Россией" / Фото: REUTERS

Что решили на Западе

К слову, сам Энтони Блинкен отказался от запланированных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Белом доме сообщили, что и президент Джо Байден не планирует встречаться с Владимиром Путиным. Также в США дали понять, что в случае войны не направят в Украину своих военных, но введут ряд сокрушительных санкций против РФ, первые из которых уже обрушились на Россию 22 февраля. Кроме США, санкции начали вводить Великобритания и Евросоюз.

Джо Байден и Энтони Блинкен не планируют вести переговоров с Россией / Фото: REUTERS

Вероятно, своим отказом от переговоров с Россией США дает понять, что Америка готова помогать и поддерживать Украину, но именно Киеву необходимо договариваться с Москвой.

"Пока говорят дипломаты – молчат пушки"

Политолог Алексей Якубин считает, что переговоры Зеленского с Путиным могли бы дать сторонам конфликта время на размышление и принятие правильного решения для избегания трагических последствий.

"Лучшим вариантом были бы длительные переговоры. Пока говорят дипломаты – пушки молчат", – говорит "Сегодня" Якубин.

В то же время политолог сомневается, что в ближайшее время состоятся переговоры "Зеленский – Путин", но не исключает, что лидеры стран могут поговорить в другом формате.

"На Мюнхенской конференции Зеленский предложил созвать гарантов безопасности Украины – стран-участниц Будапештского меморандума 1994 года. Данный саммит предполагает участие президента РФ. В его рамках и могли бы пройти переговоры Зеленского с Путиным", – говорит Якубин.

Эксперт также отмечает, что в скором времени у Путина запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Учитывая, что Эрдоган вызывался быть посредником между Украиной и Россией, вполне вероятно, что на встрече будет обсуждаться украинский вопрос и Эрдоган, возможно, попытается организовать прямые переговоры Путина с Зеленским", – говорит Якубин.

Эрдоган может попытаться организовать встречу Путина и Зеленского. Фото: ermenihaber.am

Готова ли Украина идти на уступки

По мнению Якубина, часть требований, выдвинутых Россией, может стать темой для обсуждения и именно этого ждет Путин, бряцая оружием на границе.

"Шмыгаль заявил, что требование по невступлению в НАТО не может быть выполнено. Но если вспомнить выступления Зеленского в Мюнхене, то ответ на данный вопрос не выглядит столь однозначным. Ведь объективно, сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО на повестке дня не стоит. И в самом НАТО нам говорят, что не примут в Альянс в ближайшие 10 лет как минимум. Поэтому Зеленский и отметил, что перспектива вступления возможна в будущем, но гарантии безопасности нужны Украине сегодня. Думаю, вопрос невступления в НАТО в ближайшем будущем и требование по демилитаризации – Киев, теоретически, может обсуждать с Москвой, но признать Крым российским – на это не согласится ни один украинский президент", – уверен Якубин.

Алексей Якубин: "Украина никогда не признает Крым российским" / Фото: Facebook

Готова ли Россия к уступкам и нужны ли переговоры Путину

Политолог Вадим Карасев считает, что Россия категорично не согласна отступать от своей позиции и поэтому переговоры Зеленского и Путина в ближайшее время не состоятся.

"Переговоры Путину не нужны. У него единственная цель – полная капитуляция Украины и ее принуждение к переговорам с "ЛНР" и ДНР", как отдельными государствами. На таких условиях для Зеленского встреча с президентом РФ не имеет смысла", – объясняет нам Карасев.

Вадим Карасев: "Переговоры Путину не нужны. У него единственная цель – полная капитуляция Украины" / Фото: Facebook

По его мнению, Украине не стоит надеяться на переговоры, а необходимо укреплять армию и усиливать союзничество с западными партнерами, чтобы удержать линию разграничения на Донбассе во время увеличивающейся эскалации.

"Но любая эскалация рано или поздно заканчивается переговорами", – все же уверен Алексей Якубин.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни.

Также мы информировали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

В то же время президент США Джо Байден предупредил, что Россия готова начать вторжение в течение ближайших дней и может напасть на Киев.