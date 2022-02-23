"Час стріляти чи розмовляти": чи можливі переговори Зеленського та Путіна, і хто готовий йти на поступки

Росія оголосила Україні ультиматум та загрожує нашій країні війною

Зеленський та Путін можуть провести переговори, щоб уникнути війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Після визнання Росією незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР" різко загострилася ситуація на Донбасі : збільшилася кількість обстрілів позицій ЗСУ та нависла загроза повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну

Наскільки ймовірними є прямі переговори президентів України та Росії, чи готовий Зеленський до переговорів, чи погодиться на зустріч Путін, і хто з президентів піде на поступки? У всіх цих питаннях знається портал "Сегодня".

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Визнання "ЛДНР" та ультиматум України

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР", а також угоди з "республіками" про дружбу та взаємодопомогу, у тому числі і воєнну. Президент РФ наголосив, що, згідно з "конституціями" ЛНР" і "ДНР", межами "республік" є адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, частина яких лишаються під контролем Києва.

Таким чином господар Кремля дав зрозуміти, що військова допомога щодо "захисту територіальної цілісності "ЛДНР" може означати фактично вторгнення в Україну та військове захоплення всієї території цих областей. Крім того, у зверненні Путіна можна було почути претензії і на "віджим" інших" українських міст, у тому числі Одеси та Києва.

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Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР", а також угоди про дружбу та взаємодопомогу / Фото: kremlin.ru

Постійний представник Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Путін бажає повернути до складу РФ усі території Російської імперії.

"Тієї самої Російської імперії, яка існувала до Радянського Союзу, понад 100 років тому" , – Заявила вона.

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Лінда Томас-Грінфілд: "Путін бажає повернути до складу РФ усі території Російської імперії" / Фото: Facebook

Тим часом, на кордоні з Україною зосереджено близько 150 тисяч солдатів російської армії та Володимир Путін ухильно відповідає на запитання журналістів: "Як далеко готові зайти російські війська?"

"Пророчити конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації. Я не сказав, що наші війська підуть на Донбас відразу після нашої з вами зустрічі" , – заявив Путін, ніби натякаючи, що він чекає на реакцію української влади на загострення ситуації.

І тут же президент Росії ставить Україні ультиматум з таких вимог:

визнати підсумки "референдуму" у Севастополі та Криму;

Україна має відмовитися від вступу до НАТО;

вирішити проблему Донбасу шляхом переговорів із терористами;

провести демілітаризацію України

Путін: "Пророчити конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації" / Фото: РІА Новини

Як відреагували в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів відмовою на вимоги Путіна

"Для незалежної, суверенної України – це неможливо" , – сказав глава уряду.

Він також наголосив, що озвучені президентом РФ вимоги щодо невступу до НАТО та визнання Криму російським не співпадають із рішеннями, які ухвалив український народ.

Денис Шмигаль: "Озвучені президентом РФ вимоги не співпадають із рішеннями, які ухвалив український народ" / Фото: Фокус

Глава МЗС України Дмитро Куліба описав можливі сценарії подальших дій у конфлікті із Росією. За його словами, Київ має два плани.

"План А" – використання "всіх дипломатичних методів для стримування Росії та запобігання подальшій ескалації". Якщо цей сценарій не спрацює, Україна задіє "план Б" – "боротьбу за кожен дюйм своєї землі, кожне місто та кожне село". "Боротьбу до нашої перемоги, звичайно" , – заявив Куліба після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, яка пройшла вчора, 22 лютого.

Дмитро Кулеба: "У нас є план "А" та план "Б" у подальших діях у конфлікті з Росією" / Фото: REUTERS

Що вирішили на Заході

До речі, сам Ентоні Блінкен відмовився від запланованих переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. У Білому домі повідомили, що і президент Джо Байден не планує зустрічатися із Володимиром Путіним. Також у США дали зрозуміти, що у разі війни не направлять в Україну своїх військових, але введуть низку нищівних санкцій проти РФ, перші з яких вже обрушилися на Росію 22 лютого. Окрім США, санкції почали запроваджувати Великобританія та Євросоюз.

Джо Байден та Ентоні Блінкен не планують вести переговори з Росією / Фото: REUTERS

Ймовірно, своєю відмовою від переговорів із Росією США дають зрозуміти, що Америка готова допомагати та підтримувати Україну, але саме Києву необхідно домовлятися з Москвою.

"Поки розмовляють дипломати – мовчать гармати"

Політолог Олексій Якубін вважає, що переговори Зеленського з Путіним могли б дати сторонам конфлікту час на роздуми та ухвалення правильного рішення для уникнення трагічних наслідків.

"Найкращим варіантом були б тривалі переговори. Поки розмовляють дипломати – гармати мовчать", – каже "Сьогодні" Якубін.

Водночас, політолог сумнівається, що найближчим часом відбудуться переговори "Зеленський – Путін", але не виключає, що лідери країн можуть поговорити в іншому форматі.

"На Мюнхенській конференції Зеленський запропонував скликати гарантів безпеки України – країн-учасниць Будапештського меморандуму 1994 року. Цей саміт передбачає участь президента РФ. У його рамках і могли б пройти переговори Зеленського з Путіним", – каже Якубін.

Експерт також зазначає, що незабаром у Путіна запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"З огляду на те, що Ердоган викликався бути посередником між Україною та Росією, цілком імовірно, що на зустрічі обговорюватиметься українське питання і Ердоган, можливо, спробує організувати прямі переговори Путіна з Зеленським", – каже Якубін.

Ердоган може спробувати організувати зустріч Путіна та Зеленського. Фото: ermenihaber.am

Чи готова Україна йти на поступки

На думку Якубіна, частина вимог, висунутих Росією, може стати темою для обговорення і саме цього чекає Путін, брязкаючи зброєю на кордоні.

"Шмигаль заявив, що вимога щодо невступу до НАТО не може бути виконана. Але якщо згадати виступи Зеленського в Мюнхені, то відповідь на це питання не виглядає такою однозначною. Адже об'єктивно, сьогодні питання про вступ України до НАТО на порядку денному не стоїть. І у самому НАТО нам кажуть, що не приймуть в Альянс у найближчі 10 років як мінімум, тому Зеленський і зазначив, що перспектива вступу можлива в майбутньому, але гарантії безпеки потрібні Україні сьогодні і це Київ теоретично може обговорювати з Москвою, але визнати Крим російським – на це не погодиться жоден український президент", – упевнений Якубін.

Олексій Якубін: "Україна ніколи не визнає Крим російським" / Фото: Facebook

Чи готова Росія до поступок і чи потрібні переговори Путіну

Політолог Вадим Карасьов вважає, що Росія категорично не згодна відступати від своєї позиції і тому переговори Зеленського та Путіна найближчим часом не відбудуться.

"Переговори Путіну не потрібні. У нього єдина мета – повна капітуляція України та її примус до переговорів із "ЛНР" та ДНР", як окремими державами. На таких умовах для Зеленського зустріч із президентом РФ не має сенсу", – пояснює Карасьов.

Вадим Карасьов: "Переговори Путіну не потрібні. У нього єдина мета – повна капітуляція України" / Фото: Facebook

На його думку, Україні не варто сподіватися на переговори, а необхідно зміцнювати армію і посилювати союзництво із західними партнерами, щоб утримати лінію розмежування на Донбасі під час ескалації, що збільшується.

"Але будь-яка ескалація рано чи пізно закінчується переговорами", – все ж таки впевнений Олексій Якубін.

Як повідомляв сайт "Сегодня", у Міноборони України припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями.

Також ми інформували, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Водночас президент США Джо Байден попередив , що Росія готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів і може напасти на Київ.