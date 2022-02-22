Тупик імені Путіна. Як Росія заплуталася в кордонах "ЛДНР"

МЗС РФ зробило заяву про кордони "ЛНР" та "ДНР" наступного дня після звернення Путіна

Путін міг навмисне не вказати у документах кордону «ЛДНР». Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", а також угоди про дружбу та взаємодопомогу з маріонетковими утвореннями.

Одночасно постало питання, в яких саме межах визнані Кремлем так звані республіки, оскільки це не було зазначено в документах Москви. Яке ж рішення ухвалили в РФ і чому Кремль витримав паузу, давши відповідь лише наступного дня після заяви президента РФ?

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Визнання "ЛДНР" без кордонів

Увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін шокував світ, заявивши, що Росія визнає суверенітет так званих "Луганської та Донецької народних республік". Однак ні в офіційному зверненні Путіна, ні в підписаних сторонами документах не було жодного слова про кордони цих "держав".

Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР", а також угоди про дружбу та взаємодопомогу / Фото: kremlin.ru

Відповідно до "конституцій" фейкових "ЛНР" і "ДНР", кордонами "республік" є адміністративні межі Донецької та Луганської областей, частина яких залишається під контролем Києва. Отже, визнання Росією суверенітету ОРДЛО могло означати, що РФ вимагатиме від України залишити території Луганської та Донецької областей або спробувати відібрати їх військовою силою.

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Про це не забув нагадати так званий віцеспікер "парламенту" "ЛНР" Дмитро Хорошилов.

"У межах законодавства наших "республік" є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія "Луганської народної республіки" – це територія колишньої Луганської області. Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно", – сказав Хорошилов, додавши, що інакше маріонеткова влада ухвалить рішення про "захист територіальної цілісності" "ЛНР".

Дмитро Хорошилов: "Територія "ЛНР" – це територія колишньої Луганської області. Фото: скріншот

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Вранці 22 лютого журналісти звернулися до російських чиновників по роз'яснення і отримали абсолютно протилежні відповіді, що свідчать про те, що або в Кремлі не було чіткої позиції з цього питання і знадобився час, щоб щось вирішити, або ж Москва діяла за затвердженим планом і навмисне вносила сум'яття і плутала сліди.

У Путіна хочуть і Маріуполь

Перший заступник глави комітету Держдуми РФ з міжнародних справ В'ячеслав Ніконов припустив, що Росія визначить території фейкових "ЛНР" та "ДНР" в адміністративних межах Луганської та Донецької областей.

"У такому разі з боку Росії може бути висловлене наполегливе прохання покинути ці межі українськими військами. І тоді вони насправді мають дуже нелегкий вибір", – сказав він.

В'ячеслав Ніконов: "З боку Росії може бути висловлене настійне прохання покинути ці межі українським військам" / Фото: сайт Держдумы РФ

З ним погодився глава МВС Росії Володимир Колокольцев.

"Необхідно визнавати "ЛДНР" у тих адміністративних суб'єктах, у яких ці "республіки" перебували до окупації Збройними силами України. Саме від Маріуполя та закінчуючи тими історичними кордонами", – сказав він.

Володимир Колокольцев: "Необхідно визнати "ЛДНР" від Маріуполя та закінчуючи тими історичними кордонами. Фото: прес-служба МВС РФ

Глава думського комітету в справах СНД Леонід Калашніков нібито спочатку заявив журналістам про те, що кордони "ЛДНР" мають включати всю Луганську і Донецьку області, але пізніше це спростував, назвавши цю інформацію ЗМІ качкою.

"Угода не уточнює кордонів. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо "ДНР" і "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. Це не право Росії – уточнювати чужі кордони. В угоді йдеться про конкретні речі в сфері дружби, співпраці, безпеки та взаємної допомоги. Все інше – це питання вже зовсім не для Росії, а, звичайно, "ДНР" та "ЛНР", – сказав він.

Леонід Калашніков спочатку заявив про те, що кордони "ЛДНР" повинні включати всю Луганську і Донецьку області, але пізніше це спростував. Фото: скріншот

Зі свого боку заступник голови комітету верхньої палати Держдуми з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає "ЛДНР" у межах, які чинні зараз.

"Йдеться, зрозуміло, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні кордонах. Решта – поза рамками юридичних дій", – сказав сенатор.

Андрій Клімов заявив, що Росія визнає "ЛДНР" у межах, які зараз встановлені. Фото: er.ru

МЗС РФ дало відповідь, але питання залишилися

Крапку в цьому питанні поставило МЗС Росії.

"Москва визнає "ЛНР" та "ДНР" у тих кордонах, у межах яких керівництво республік здійснює свої повноваження", – заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко у вівторок, 22 лютого.

Андрій Руденко: "Москва визнає "ЛНР" та "ДНР" у тих межах, у рамках яких керівництво республік здійснює свої повноваження" / Фото: МЗС Росії

Але чи справді у питанні поставлено крапку? Українські політологи впевнені, що це більше схоже на трикрапку.

Чому кордони "республік" не позначили відразу

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Росія навмисне не вказала у документах кордони "ЛДНР".

"Укази Путіна і договір з ОРДЛО складено досить розмито. Кордони територій були спеціально не вказані, щоб це питання потрапило в інформаційний простір. Це ніби натяк Заходу, що Росія залишає простір для маневрів у майбутніх переговорах", – пояснює "Сьогодні" Рейтерович.

З ним погоджується політолог Ігор Петренко.

"Питання кордонів "ЛДНР" у будь-який момент може стати предметом торгу Росії з Україною, США та Європою", – говорить він.

Ігор Рейтерович: "Росія залишає простір для маневрів у майбутніх переговорах" Фото: скріншот

Отже, за словами експертів, Росія зможе змушувати своїх опонентів іти на поступки, зокрема і щодо нерозширення НАТО на схід або зниження санкційного тиску.

"Поки кордони "ЛДНР" будуть перебувати в тому стані, в якому вони існують зараз. Але будь-якої миті Росія зможе згадати про "конституції" "ЛНР" і "ДНР" і почати шантажувати Захід, погрожуючи продовженням наступу на українські території", – каже Рейтерович.

Ігор Петренко також вважає, що питання кордонів "ЛДНР" є "міною уповільненої дії".

"ОРДЛО продовжує залишатися гарячою точкою з вибухонебезпечним потенціалом. Рішенням про визнання кордонів Росія намагається на якийсь час заморозити конфлікт і тим виторгувати більш-менш лояльні санкції Заходу. Але це питання завжди можна актуалізувати у разі необхідності отримання нових важелів тиску на Україну та її західних партнерів", – сказав Петренко.

Ігор Петренко: "Питання кордонів завжди можна актуалізувати у разі потреби" / Фото: Facebook

Що кажуть російські юристи про визнання "ЛДНР"

Російський адвокат Калой Ахільгов пояснив, як визнання Путіним фейкових "ДНР" та "ЛНР" позначиться в юридичному просторі.

"Оскільки РФ – єдина країна, яка визнає ці утворення, то юридично це кваліфікується як "індивідуальне визнання", – пояснює адвокат.

Проте, зазначає юрист, визнання "ЛДНР" є порушенням міжнародного права, оскільки, зважаючи на його принципи, не можуть бути визнані держави:

що утворилися в процесі приходу до влади меншини, що проводить ту чи іншу заборонену політику;

утворені в ході агресії чи окупації території іншої держави.

"Останнє якраз наш випадок", – підсумував Ахільгов.

Калой Ахільгов: "Визнання Росією "ЛДНР" відповідає юридическим нормам, але також є порушенням міжнародного права". Фото: скріншот

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Також ми інформували, що президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію з визнанням Росією "ЛДНР".