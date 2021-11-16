"Это все стыдно": Разумков указал на проблему с "тысячей Зеленского"

Людям 1000 гривен точно была бы не лишней, но им она нужна явно не для похода в кино

Разумков в шоке от идеи Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков раскритиковал идею президента Владимира Зеленского выплачивать украинцам тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса. Ему не понравилось, что людям придется тратить деньги на кино или музеи, а не на насущные нужды. Об этом он сказал журналистам в парламенте.

По его мнению, власть с помощью якобы поддержки бизнеса пытается подготовить "Дію" к будущему электронному голосованию.

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"Программу помощи людям в ковид – хорошо. Программу помощи креативным индустриям – извините, но это плохая технология, когда так пытаются внедрить "Дію", сделать ее более распространенной, чтобы потом внедрять электронное голосование. Что такое электронное голосование и транзитный сервер, мы уже видели в 2004 году. И я думаю, что мы не хотим видеть такие результаты голосования за президента, как видим в Российской Федерации. Это точно нам не по пути", – сказал Разумков.

Он отметил, что людям 1000 грн точно была бы не лишней, поскольку для многих пойти в кино, спортзал или музей – это непозволительная роскошь. При этом политик считает, что людям очень часто не хватает на элементарные нужды и эту тысячу они могли бы действительно потратить на них.

"А кажется, что это просто делается для отдельно взятых студий, которые делают информационный контент... Ну, это все стыдно, если честно... Это не реанимирует рейтинг президента. Это будет дальше хоронить его рейтинг, потому что люди все понимают. Давайте выйдем на улицу, спросим у людей. Если им дать 1000 гривен, то они что на нее пойдут купят – одежду ребенку, еду себе, какие-нибудь элементарные вещи или пойдут в музей? Я уверен, что из 10-и человек 9 ответят точно, что купят первое необходимое для них", – резюмировал Разумков.

Что за "Вовина тысяча" для украинцев?