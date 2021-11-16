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Гройсман призвал власти пересмотреть "армейский бюджет"

16 ноября, 11:45
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Политик считает, что финансирование армии необходимо увеличить
Гройсман считает, что на армию необходимо выделять больше средств
Гройсман считает, что на армию необходимо выделять больше средств / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал действующую власть и представителей всех фракций Верховной Рады пересмотреть проект бюджета на 2022 год в части финансирования армии, и увеличить расходы с нынешних 130 млрд грн до 170 млрд грн. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Сегодня минимально необходимый бюджет финансирования армии – 170 млрд грн, а закладывается на 2022 год только 130 млрд. Я призываю все парламентские фракции: найдите деньги, снимите с дорог – профинансируйте войска. Армия нуждается в финансовой поддержке", – подчеркнул Владимир Гройсман.

Он обратил внимание, что сегодняшняя ситуация на украинских границах требует четкого плана действий.

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"Оцениваю ситуацию, как сложную. Она нуждается в объективной оценке и формировании четких планов действий. В стране – война, мы теряем людей. У нас потери на фронте, потери от коронавируса. Важно, чтобы действия властей были адекватными. Надо смотреть не только под ноги, но и в будущее", – рассказал политик.

При этом он отверг все обвинения в популизме, мол, в стране нет лишних денег и напомнил ситуацию двухмесячной давности, когда предложил ввести дополнительную мотивацию в 1000 грн за проведенную вакцинацию.

"15 ноября власти одобрили решение о выплате денег каждому, кто пройдет полную вакцинацию. "Если бы два месяца назад прислушались к моему предложению, у нас не было бы столько смертей, а уровень вакцинации достиг бы 50-60% украинцев. Это об адекватности власти", – отметил политик.

По его словам, сегодня Украине как никогда нужна стратегия поведения и единая политика информирования населения – без лжи и сокрытия информации.

Напомним, что президент Зеленский заявил о том, что украинцы, которые сделали прививки от COVID-19, смогут получить по 1000 грн через приложение "Дія". На нее выделят около 3 млрд грн.

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