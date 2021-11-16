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"Це все соромно": Разумков вказав на проблему із "тисячою Зеленського"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 листопада, 16:01
В закладинки
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Людям 1000 гривень точно була б не зайвою, але їм вона потрібна не для походу в кіно
Разумков у шоці від ідеї Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Разумков у шоці від ідеї Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков розкритикував ідею президента Володимира Зеленського виплачувати українцям тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу. Йому не сподобалося, що людям доведеться витрачати гроші на кіно чи музеї, а не на нагальні потреби. Про це він сказав журналістам у парламенті.

На його думку, влада за допомогою нібито підтримки бізнесу намагається підготувати "Дію" до майбутнього електронного голосування.

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"Програму допомоги людям у ковід – добре. Програму допомоги креативним індустріям – вибачте, але це погана технологія, коли так намагаються впровадити "Дію", зробити її більш поширеною, щоб потім впроваджувати електронне голосування. Що таке електронне голосування та транзитний сервер, ми вже бачили у 2004 році. І я думаю, що ми не хочемо бачити такі результати голосування за президента, як бачимо в Російській Федерації. Це точно нам не по дорозі", – сказав Разумков.

Він зазначив, що людям 1000 грн точно була б не зайвою, оскільки для багатьох піти у кіно, спортзал чи музей – це неприпустима розкіш. При цьому політик вважає, що людям дуже часто не вистачає на елементарні потреби, і цю тисячу вони могли б справді витратити на них.

"А здається, що це просто робиться для окремих студій, які роблять інформаційний контент... Ну, це все соромно, якщо чесно... Це не реанімує рейтинг президента. Це далі ховатиме його рейтинг, бо люди всі розуміють. Давайте вийдемо на вулицю, спитаємо у людей. Якщо їм дати 1000 гривень, то вони що на неї підуть куплять – одяг дитині, їжу собі, якісь елементарні речі чи підуть у музей? Я впевнений, що з 10 людина 9 дадуть відповідь точно, що куплять перше необхідне для них", – резюмував Разумков.

Що за "Вовина тисяча" для українців?

  • 15 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому повідомив хорошу новину. Тим, хто зробив два щеплення від COVID-19, через додаток "Дія" перерахують тисячу гривень, яку можна буде витратити лише на певні послуги.
  • В Офісі президента пояснили, що на руки гроші українці не отримають. Простіше кажучи, горілку чи цигарки на ці гроші не купити. Вони надійдуть у вигляді такого собі депозиту і можна буде витратити виключно на визначені сфери послуг.
  • Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що такі заходи потрібно було вживати раніше, а зараз влада рятує таким чином рейтинги
  • Голова політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман заявив, що два місяці тому він радив владі платити по тисячі за вакцинацію. А тепер він вимагає переглянути військовий бюджет і впевнений, що на це можна знайти кошти, як знайшли на "Вовкину тисячу".

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