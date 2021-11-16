"Власть опоздала, спасая рейтинги" – Яценюк о тысяче гривен за прививку против COVID-19

Политик считает, что такие меры нужно было принимать раньше

Политик прокомментировал инициативу выплачить 1000 гривен за полный курс вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

Тысячу гривен вакцинированным власти решили выдавать с одной целью – поддержка своего падающего политического рейтинга. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Время Голованова" на телеканале. Украина 24 ".

"Коронавирус – это очень большая беда. А то, как власть боролась с этой бедой – это просто верх безответственности", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что решение выплачивать тысячу гривен полностью вакцинированным – правильное, однако запоздалое: "Это решение нужно было принимать несколько месяцев назад". К примеру, в США было принято решение о финансовых стимулах вакцинации еще в прошлом году.

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По его словам, если бы заявление о выдаче 1000 грн имело целью повысить уровень вакцинации, то это нужно было делать несколько месяцев назад, а то и в начале года:

"Основная мотивация – это не борьба за жизнь людей. Основная мотивация – это борьба с падающим рейтингом Владимира Зеленского и власти", – сказал политик.

А призыв президента потратить эти средства на фитнес-клуб или кинотеатр выглядит абсурдно с той точки зрения, что в данный момент пандемия:

"Тысячу гривен выдают для стимулирования того, чтобы собиралось как можно больше людей, и вакцинированных, и невакцинированных, и увеличивалось количество заражений? То есть, там по сути даже существуют абсурд – не в словах, а в действиях. Это свидетельствует о том, что там даже нет профессиональных людей", – сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал финансовую мотивацию в размере 1 тыс. для привитых двумя дозами вакцины украинцев. Программа начнет действовать после 19 декабря этого года через приложение "Действие". Гарант государства также добавил, что люди старшего поколения, не освоившие "Действие", смогут получить средства альтернативными методами, о которых скажут позже.