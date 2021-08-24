Власть
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Умер бывший нардеп Владимир Бондаренко. Что о нем известно

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 августа, 09:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2014 году Бондаренко назначили главой КГГА, однако спустя несколько месяцев он подал в отставку. Его преемником стал Владимир Кличко
Экс-нардеп Владимир Бондаренко умер на 69-м году жизни. Коллаж "Сегодня"
Экс-нардеп Владимир Бондаренко умер на 69-м году жизни. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Верховной Рады II-IV и VI-VII созывов (1996-2006, 2007-2014 гг) и экс-глава КГГА Владимир Бондаренко скончался 24 августа на 69-м году жизни.

Реклама

Об этом написала депутат от "Батькивщины" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова в Facebook.

Читайте также:

"Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко… Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье... Пусть земля будет пухом", - отметила она.

Что известно о Бондаренко?

Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области, работал учителем.

  • С 1986 года был заместителем, а с 1990 председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева.
  • В 1991 году стал начальником управления – замглавы Киевской горадминистрации.
  • В 1996 был заместителем министра – управляющим делами Министерства юстиции Украины.
  • В 2014 году баллотировался на должность мэра Киева.
Реклама

За время работы в Верховной Раде подготовил 141 законопроект. Занимался меценатством, создал музей "Украинское село" под Киевом.

Напомним, 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Также ранее умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который руководил районом последние три года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 августа 1991. Верховный Совет УССР принимает судьбоносное решение о провозглашении независимости Украины...

Погрузиться в тот день
Опрос
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
692 случая за сутки
Подробнее
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять